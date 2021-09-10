الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب بالشيوخ ينعى محمود العربى: أحد أهم رموز الصناعة المصرية

محمود العربى
محمود العربى

نعى النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، وفاة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أحد أهم رموز الصناعة المصرية، تاركاً بصمة بارزة في السوق المصرية، وسيذكر التاريخ للفقيد إخلاصه ووفاءه وعطاءه الوطنى، ودوره المتعاظم فى توطيد العلاقات التجارية بالأسواق الخارجية.

 وقال سويلم، إن الراحل ساهم في تحقيق نقلة نوعية كبير في مجال الصناعة ودعم الاقتصاد المصرى ووفر آلاف فرص العمل للشباب إلى جانب أعماله الخيرية والإنسانية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وكانت أعلنت مجموعة «العربي» وفاة رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال محمود العربي، وذلك خلال بيان رسمي للمجموعة عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيسبوك».

توفى رجل الأعمال المخضرم محمود العربي مؤسس مجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، والرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار" اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما.

ويعد محمود العربي واحدا من كبار رجال الأعمال في مصر، وبدأ حياته مكافحا في قرى المنوفية، حتى استطاع أن يبني إمبراطورية كبيرة في مجال التكنولوجيا وخاصة صناعة الأجهزة الكهربائية، ما مكنه من امتلاك العديد من المصانع التي يعمل بها ما يزيد على 43 ألف عامل. 

ونعى المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ممثلين عن 5.5 مليون تاجر ومؤدي خدمات، بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي، بحسب بيان صدر من الاتحاد منذ قليل.

وأقيمت صلاة  الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ محمود العربي مجموعة العربي مجال الصناعة دعم الاقتصاد المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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