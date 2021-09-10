الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق جزئي بطريق النصر لتنفيذ محطة مترو ميدان الرماية

غلق جزئي بطريق النصر
غلق جزئي بطريق النصر

نشرت إدارة مرور الجيزة، الخدمات الأمنية اللازم لملاحظة الحالة ومنع التكدسات عقب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا. 

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا لمدة 3 أيام بدء من اليوم الجمعة الموافق 10 / 9 / 2021 حتى يوم الأحد الموافق 12 /9 / 2021، وذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا، في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز. 

 ويأتي ذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع "محطة ميدان الرماية"، على أن تكون الأعمال من الساعة  الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا وذلك دون تعطيل حركة المرور  .

ووضعت الشركة المنفذة كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء الاعمال وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد لبنة مدير مرور الجيزة الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع

وأهابت بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.

- تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

من جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي :-

ـ القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحي، ثم يساراً أسفل الطريق الدائري من داخل موقف العريش المرج.

ـ القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيساراً أسفل الطريق الدائرى خلف محطة مترو أنفاق المرج، وتستمر لمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ادارة مرور الجيزة طريق النصر التكدسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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