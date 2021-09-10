في يومه العالمي.. 3 طرق للتعافي من التفكير في الانتحار

خصصت الرابطة الدولية لمنع الانتحار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يوم العاشر من سبتمبر من كل عام، لتوعية سكان العالم من أجل القضاء على ظاهرة الانتحار.

و وفقًا لموقع "هيلث لاين" الطبي، في عام 2011، نظم ما يقرب من 40 دولة فعاليات توعية للاحتفال بهذه المناسبة، حيث زادت نسب الانتحار بشكل كبير، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، والتي أوضحت أن كل عام ينتحر ما يقدر بحوالي مليون شخص على هذا الكوكب.

وفي هذا الصدد أوضح الباحثون، من جامعة "ملقا" الأسبانية، أن الكثير من حوادث الانتحار سببها الإصابة بالمرض النفسي، الأمر الذي يساهم بقدر كبير في زيادة نسب حوادث الانتحار على مدار العشر سنوات الماضية، و يمثل الانتحار ما يقرب من نصف جميع الوفيات العنيفة في العالم.

- كيف تمنع نفسك من التفكير في الانتحار؟

و نرصد في السطور التالية طرق التعافي من التفكير في الانتحار، وكيفية العبور بسلام من دوامة المرض النفسي.

1- "زهقت من حياتي مفيش جديد"

يعد التفكير السلبي من الأمور التي تساهم بشكل كبير في زيادة معدل التفكير في التخلص من الحياة، لذا ينصح الخبراء بالنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، والإحساس بالرضا في الحياة بشكل عام.

2- الاستسلام واليأس

يعاني الكثيرون منا في الحياة من الضغوط وذلك من أجل توفير حياة كريمة له ولأسرته، وأكد أطباء علم النفس أن كثرة الضغوط تساهم في التفكير في التخلص من الحياة بهدف الراحة، لذا ينصح الخبراء بضرورة أخذ إجازة من وقت لآخر لتجديد النشاط واستعادة حيوية الجسم والعقل.

3- الإصابة بالمرض النفسي والجسدي

يعد الإصابة بمرض ما من المشكلات التي لا يريد أي الشخص تجربتها، ولكن البعض يستسلم للمرض بل ويصبح يتمني الموت للخلاص منه، ففي هذا الصدد أوضح الخبراء أن تقبل المرض و المشاكل الصحية من الأمور التي تسرع عملية الشفاء.