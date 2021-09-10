الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

اعتقال الاحتلال
اعتقال الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات موسعة طالت خمسة من ذووي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا جنوب جنين.

وأفاد ذوو المعتقلين ومنتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل وفتشوها وعاثوا خرابا وفسادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبد الله عارضة، وهم: شقيقته باسمة عبد الله عارضة وشقيقه رائد عبد الله عارضة، وشقيقه محمد عبد الله عارضة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عاما في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شقيقه يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا.

كما نصبت قوات الاحتلال فرقة مشاة بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المواطنين وإستجوابهم والتدقيق في هوياتهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلا من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر امنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مخيم العروب واعتقلت الطفل مالك تامر جوابرة 11 عاما، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

يذكر أن مساء الأربعاء الماضي، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ابن شقيقة الأسير الذي انتزع حريته من سجن جلبوع محمد قاسم العارضة.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا على مفترق عرابة، وشددت من حصارها لقرية بئر الباشا وتواجدها العسكري في محيط قرى يعبد.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت على مفترق البلدة الشاب عز الدين مرزوق وهو طالب جامعي في كلية الطب وابن شقيقة الأسير العارضة، وفقا لوكالة وفا.

الإحتلال الإسرائيلي سجن “جلبوع” اعتقالات جنين انتهاكات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

«إطلاق نار» يغلق قاعدة «الطائرة الرئاسية» في أمريكا

صحف القاهرة تبرز متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية والمحاور الجديدة

سيدة ليسانس آداب تدير عيادة.. الإسكندرية تعلن الحرب على «سمكرية البني آدمين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى

وعد انتخابى وعودة نتنياهو.. أزمة جديدة بين إسرائيل وأمريكا بسبب «قنصلية القدس»