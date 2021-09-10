الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات موسعة طالت خمسة من ذووي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا جنوب جنين.

وأفاد ذوو المعتقلين ومنتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل وفتشوها وعاثوا خرابا وفسادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبد الله عارضة، وهم: شقيقته باسمة عبد الله عارضة وشقيقه رائد عبد الله عارضة، وشقيقه محمد عبد الله عارضة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عاما في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شقيقه يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا.

كما نصبت قوات الاحتلال فرقة مشاة بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المواطنين وإستجوابهم والتدقيق في هوياتهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلا من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر امنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مخيم العروب واعتقلت الطفل مالك تامر جوابرة 11 عاما، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

يذكر أن مساء الأربعاء الماضي، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ابن شقيقة الأسير الذي انتزع حريته من سجن جلبوع محمد قاسم العارضة.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا على مفترق عرابة، وشددت من حصارها لقرية بئر الباشا وتواجدها العسكري في محيط قرى يعبد.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت على مفترق البلدة الشاب عز الدين مرزوق وهو طالب جامعي في كلية الطب وابن شقيقة الأسير العارضة، وفقا لوكالة وفا.