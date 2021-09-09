إيداع جثامين ضحايا مشاجرة عائلتين بالمنصورية في مشرحة دراو العمومية

استقبلت مشرحة دراو بمحافظة أسوان، جثماين شخصين، لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، اليوم، في مشاجرة بالاعيرة النارية بين عائلتين داخل نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع للمحافية، بسبب مشادة كلامية بين أطفالهم.

وتم إيداع جثامين قتلى قرية المنصورية بمركز دراو، حتى يتم إجراء الفحص عليها بواسطة الطبيب الشرعي، ومفتش الصحة أيضًا، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن لهم، ليرتفع بذلك ليرتفع بذلك عدد القتلى لشخصين، والمصابين لـ6.