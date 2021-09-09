الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيداع جثامين ضحايا مشاجرة عائلتين بالمنصورية في مشرحة دراو العمومية

مشرحة دراو بمحافظة
مشرحة دراو بمحافظة أسوان،

استقبلت مشرحة دراو بمحافظة أسوان، جثماين شخصين، لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، اليوم، في مشاجرة  بالاعيرة النارية بين عائلتين داخل نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع للمحافية، بسبب مشادة كلامية بين أطفالهم.

وتم إيداع جثامين قتلى قرية المنصورية بمركز دراو، حتى يتم إجراء الفحص عليها بواسطة الطبيب الشرعي، ومفتش الصحة أيضًا، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن لهم، ليرتفع بذلك ليرتفع بذلك عدد القتلى لشخصين، والمصابين لـ6.

قتلى أسوان شخصين المستشفيات الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية مشرحة دراو

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