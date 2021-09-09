المنظم الطبى البريطانى يوافق على الجرعة المعززة لكورونا

وافق المنظم الطبي في المملكة المتحدة على استخدام لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" لإعطاء الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جون رين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، عن قرار الموافقة على اللقاحين للجرعات المعززة، قائلاً إنه "تغيير تنظيمي مهم لأنه يوفر خيارات إضافية لبرنامج التطعيم"، بحسب ما نقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأضاف رين أن الوكالة ستحدد متى يجب إعطاء الجرعات المعززة ولمن.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية خطط الدول الغنية للبدء في إعطاء جرعات معززة، قائلة إنه يجب التبرع بجرعات للدول الفقيرة أولاً.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.