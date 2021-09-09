الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير المالية ينعى محمود العربى: فقدنا أحد رموز الصناعة والتجارة

محمود العربي
محمود العربي

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى، الذي وافته المنية، اليوم، معربًا عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرته، داعيًا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد الوزير أن مصر فقدت برحيل محمود العربى، أحد رموز الصناعة والتجارة والاقتصاد الوطنيين الذين تركوا بصمة بارزة فى السوق المصرية، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور للفقيد إخلاصه ووفائه وعطائه الوطنى، ودوره المتعاظم فى توطيد العلاقات التجارية بالأسواق الخارجية، موضحًا أن الفقيد ترك تجربة ثرية لإسهامات القطاع الخاص فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتحقيق التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى النهوض بالصناعة الوطنية.

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