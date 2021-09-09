طرح مناقصتين لتنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مسطحات خضراء بالمنطقة الصناعية ببرج العرب

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خطابا بشأن تنفيذ مناقصتين لتنفيذ أعمال الصيانة وتأهيل المسطحات الخضراء بالمنطقة الصناعية الرابعة في برج العرب، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

وأوضح أنه يجب أن يقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته بجلسة فتح المظاريف الفنية.

ولفت إلى ضرورة أن يرفق بالمظروف تأمين ابتدائي بقيمة 80000 ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر بمقر الجهاز، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء 29 سبتمبر بمقر الجهاز الساعة 12 ظهراً.

المناقصة الثانية

كما طرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل محطات القوى الكهربائية والخطوط والمحولات، حيث يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيها ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية جلسة فتح المظاريف الفنية.

وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 بمقر الجهاز الساعة 12 ظهرا.