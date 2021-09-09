الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح مناقصتين لتنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مسطحات خضراء بالمنطقة الصناعية ببرج العرب

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خطابا بشأن تنفيذ مناقصتين لتنفيذ أعمال الصيانة وتأهيل المسطحات الخضراء بالمنطقة الصناعية الرابعة في برج العرب، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها. 

وأوضح أنه يجب أن يقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته بجلسة فتح المظاريف الفنية. 

ولفت إلى ضرورة أن يرفق بالمظروف تأمين ابتدائي بقيمة 80000 ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر بمقر الجهاز، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء 29 سبتمبر بمقر الجهاز الساعة 12 ظهراً. 

المناقصة الثانية 

كما طرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل محطات القوى الكهربائية والخطوط والمحولات، حيث  يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيها ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية جلسة فتح المظاريف الفنية. 

وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 بمقر الجهاز الساعة 12 ظهرا.

اتحاد المقاولين مناقصان لتنفيذ أعمال القوي الكهربائية صيانة المسطحات الحركة الخضراء علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير

النائب العام يحيل المتهمين بخطف «طفل المحلة» للجنايات

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل فى المنصورة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى

وعد انتخابى وعودة نتنياهو.. أزمة جديدة بين إسرائيل وأمريكا بسبب «قنصلية القدس»

هل يتسبب هروب الأسرى الفلسطينيين فى تصعيد أمنى؟