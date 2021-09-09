الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مع ارتفاع درجة الحرارة.. ما هى أعراض ضربة الشمس.. وكيفية تفاديها؟

درجة الحرارة
درجة الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن عودة ارتفاع درجات الحرارة فى القاهرة وبعض المحافظات، على أن تعاود الانخفاض الأيام المقبلة، حيث يكون الجو مليء بالرياح المثيرة الرمال، مع تساقط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الساحلية نهارًا، ويكون طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

ومن أشهر أمراض الحرارة، ضربة الشمس، ونستعرض في السطور التالية، ما هى أعراض ضربة الشمس وكيف يمكنك تفاديها، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

ضربة الشمس

يعرف الموقع الرسمي لـ CDC، أنه تحدث ضربة الشمس، عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة، وتفشل آلية التعرق الموجودة بالجسم، وقد ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 106 درجة فهرنهايت أو أعلى في غضون 10 إلى 15 دقيقة، يمكن أن تصل ضربة الشمس إلى الوفاة أو العجز.

ـ الأعراض

سخونة شديد في الجسم (فوق 103 درجة فهرنهايت).

جفاف الجلد

سرعة نبض القلب.

الإصابة بدوخة.

غثيان.

فقدان تام للوعي.

 

ـ كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس؟

ابدأ بتبريد جسمك فورًا،  من خلال الاستحمام بماء بارد، أو الجلوس فى حوض ملئ بالماء البارد، أو عمل كمادات باردة له.

ثم عليك مراقبة درجة حرارة الجسم، واستمر في جهود التبريد حتى تنخفض درجة حرارة الجسم إلى 101-102 درجة فهرنهايت.

الاتصال بالاسعاف فى الحالات الحرجة.

ابتعد عن إعطاء شراب الكحوليات، لأن تزيد من درجة حرارة الجسم.

نصائح أخرى:

ولتفادي الطقس الحار، يمكنك اتباع هذه النصائح الهامة:

  • عدم النزول إلى الخارج فى أوقات الذروة مثل الساعة 12 ظهرًا.
  • ارتداء  ملابس قطنية فضفاضة  وذات ألوان فاتحة وفضفاضة وملائمة لهذا الجو الحار.
  • شراب الماء والسوائل مثل العصير الفريش باستمرار.
  • قلل أيضًا من استخدام الفرن للحفاظ على برودة المنزل.
  • تشغيل المروحة الكهربائية أو المكيف بالمنزل.
  • الاستحمام بحمام بارد لتفادي أمراض الحرارة.
  • وضع كريم واقي للشمس مع عامل حماية من الشمس 15 على الأقل، لحماية بشرتك من أشعة الشمس.

 

وإليك توقعات درجات الحرارة غدا الجمعة:

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 25

 

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25

 

وادي النطرون العظمى 32 والصغرى 25

 

طنطا العظمى 33 والصغرى 25

 

المنوفية العظمى 34 والصغرى 26

 

دمنهور العظمى 32 والصغرى 25

 

بلطيم العظمى 33 والصغرى 24

 

مطروح العظمى 30 والصغرى 24

الأرصاد الجوية درجة الحرارة درجات الحرارة المتوقعة ارتفاع درجات الحرارة ضربة شمس مركز السيطرة على الأمراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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