الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: «هيومن رايتس» تستقى معلوماتها الكاذبة من مصادر جماعة الإخوان الإرهابية

النائب أحمد حجازى
النائب أحمد حجازى

أكد النائب أحمد حجازى عضو مجلس النواب، أن منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة مشبوهة، مشيرًا إلى أنها تستقى معلوماتها الكاذبة من مصادر جماعة الإخوان الإرهابية والتى تستبيح دماء الأبرياء وحفظة الأمن والاستقرار للوطن.

وتساءل عضو مجلس النواب، أين كانت عندما قُتل الأمريكى الأسود من شرطى أمريكى ضاغطا على رقبته والمجنى عليه يصرخ (أريد أن أتنفس؟؟) فى مشهد غير آدمى أمام أعين العالم.

وتابع لـ“الدستور”:  ليس لدينا فى مصر إعدامات خارج القضاء.. ولكن هناك جماعات متطرفة وإرهابية تحاول أن تزعزع الأمن فى وطننا.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت مؤخراً تقريراً عن أحكام القضاء تبنت فيه وجهة نظر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية متبنية رواية واحدة، بعيدة كل البعد عن حقيقة الأمر في مصر.

ودأبت منظمة هيومن رايتس ووتش، على ادعاء الكذب والتضليل، وتوجيه اتهامات جزافية ووهمية للدولة المصرية والقيادة السياسية ورجال الأمن دون الاستناد لأي أدلة أو توثيق لما تزعمه في تقاريرها بصفة مستمرة، على مدار عدة سنوات، بهدف خدمة أجندات خاصة.

احمد حجازى مجلس النواب هيومن رايتس جماعة الإخوان الإرهابية ثورات الخراب العربية القيادة السياسية

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