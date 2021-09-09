أرى داوود الابنة الصغرى لسوسن بدر فى حكاية «رق الحبيب»

تشارك الفنانة الشابة أرى داوود في بطولة حكاية «رق الحبيب» أمام النجمة سوسن بدر.

وبدأت أرى داوود تصوير أولى مشاهدها في العمل، أمس، حيث تلعب دور الابنة الصغرى لسوسن بدر.

وتواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها فى حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب" والمقرر عرضها خلال الأسابيع القليلة القادمة على شاشة قناة الحياة.

وبدأت سوسن بدر تصوير دورها فى العمل أمس الأول فى ديكور دار المسنين، حيث تجسد دور امرأة كبيرة فى السن تعانى من عقوق أبنائها الذين يضطرون إلى وضعها بدار رعاية مسنين.

وتستمر سوسن بدر فى التصوير داخل ديكور دار المسنين لمدة 3 أيام، حيث تجمعها المشاهد بإيمى طلعت زكريا التى تؤدى دور ابنتها بحكاية "رق الحبيب".

تفاصيل حكاية «رق الحبيب»

تناقش حكاية «رق الحبيب» قضية جحود الأبناء تجاه الآباء، من خلال أسرة ميسورة الحال تقوم بوضع والدتها في دار مسنين.

فريق عمل «رق الحبيب»

"رق الحبيب" من بطولة النجمة سوسن بدر والفنانة مروة عبدالمنعم وإيمى طلعت زكريا وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجى.

وتشارك أرى داوود أيضا في مسلسل «60 دقيقة» للنجمة ياسمين رئيس، والمقرر عرضه على منصة «شاهد» الرقمية ابتداء من 16 سبتمبر الجاري.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل الإعلان الرسمي لمسلسل «60 دقيقة»، وكشف الإعلان عن حالة من الألم والخوف تعيشها بطلة المسلسل ياسمين رئيس، لندرك لاحقًا أنه قد يكون مرضا نفسيا أو شيئًا آخر.

كما ترددت كلمة الانتحار أكثر من مرة خلال الإعلان، وأيضًا بعض الصراعات النفسية وحروب مع الزمن لا نفهم حتى الآن أبعادها، ولكن هل يمكن أن نستنتج أن تلك الصراعات قد تدفع ياسمين للانتحار في النهاية؟

ويتكون مسلسل «60 دقيقة» من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا، سوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.