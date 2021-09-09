«الداودي» و«الطايفي» يبحثان الموقف التنفيذي لأكبر مكتبة إقليمية في قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بمشروع مكتبة قنا الإقليمية من أجل الوقوف علي نسب التنفيذ، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى حضور مسئولي الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمكتبة بنسبة 100%، على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون جنيه ومكونة من (بدروم – دور أرضي – 4 طوابق علوي ) ، وستضم ( مكتبة طفل – مكتبة للكبار – قاعة اجتماعات – كافتيريا – قاعة سينما – قاعة تدريب للغات – قاعة حاسب آلي )، لافتا الي ان الفترة القادمة ستشهد سرعة في تنفيذ حجم الاعمال بالمرحلة الثانية للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المقررة لها.

وأضاف الداودي أنه تم اختيار موقع متميز للمكتبة بميدان الدولفين بوسط مدينة قنا ، حيث الكثافة السكانية العالية وسهولة الوصول إليها، من ثم تعظيم الاستفادة منها، مؤكدا على أن المكتبة سوف تثرى الحركة الثقافية بقنا، وأنه سوف يتم تعميم تلك التجربة في عدد من المدن الأخرى حيث يجري حاليا الاعداد لانشاء مكتبة اخري بمدينة فرشوط . ، بهدف التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية، وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة، خاصة في المناطق المحرومه ، وكذا استثمار أوقات فراغ الشباب والفتيات في القراءة والتعلم، بدلا من الإنسياق وراء الأفكار المتطرفة، لاسيما أن المكتبة تمثل مركز إشعاع وتنوير علمي وثقافي، فضلا عن دورها فى تقديم المواد العلمية للباحثين فى مختلف المجالات

فيما ذكر السفير رضا الطايفى، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ أعمال مبادرة الألف مكتبة التى أطلقها السفير عبد الرءوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، لإنشاء 1000 مكتبة عامة جديدة فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف نشر الفكر التنويرى ومحاربة الفكر المتطرف، مشيرا إلى أن الصندوق سيدعم المكتبة بما يلزمها فور الانتهاء منها بالعديد من الكتب والمجلات والدوريات العلمية وأجهزة الحاسب الآلى، بالاضافة الي انه سيتم تزويدها بمكتبة رقمية ونادى تكنولوجيا المعلومات، مع وضع برنامج تدريبي لترشيح الكوادر الفنية وتدريبها للعمل بها.