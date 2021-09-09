نادى السينما الهندية فى ضيافة مركز الهناجر.. اليوم

تستضيف سينما الهناجر بمقرها الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، أمسية سينمائية جديدة من أمسيات، نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، والذي يعرض هذا الشهر فيلم "baaghi".

الفيلم إخراج أحمد خان بطولة تايجر شروف، وشرادا كابور، وسودهير بابوتدور، وتدور أحداثه حول "روني" الذي يطلب منه والد "سيا" تحرير ابنته المختطفة من قبل "راجاف"، ويتعلم روني فنون الدفاع عن النفس ليحاول تحرير سيا التي يقع في حبها.



وسلسلة أفلام "Baaghi" صدر منها الجزء الفيلم الأول عام 2016 أما الجزء الثاني والثالث من الفيلم فصدرا في العامين: 2018 و 2020 من إخراج أحمد خان.

وتعد هذه السلسلة من الأفلام حتى الآن الأكثر نجاحًا في تحقيق أعلى الإيرادات داخل الهند، حيث حققت سلسلة الأفلام أكثر من 254.33 روبية في جميع أنحاء العالم.

تبدأ سلسلة أفلام "باجي" مع بطل فنون الدفاع عن النفس راجاف شيتي والذي يختطف "سيا"، من حيدر أباد ونقلها إلى بانكوك . يذهب والد سيا، بي بي كورانا، إلى المكاتب الحكومية والشرطة للحصول على المساعدة، لكن لا أحد مستعد لمساعدتهم لأن راجاف رجل مؤثر. ثم يلجأ كورانا إلى صديق، الذي يوافق على القيام بذلك، لأنه يحتاج إلى المال لعلاج شقيقه، وهو صبي صغير أخرس يعالج بسبب الحبال الصوتية.

في الفلاش باك، يلتقي روني وسيا في قطار. راجاف يرى سيا في محطة القطار ويبدأ في الإعجاب بها. يخبر رجاله بالحصول على معلومات عنها. روني يزور مدرسة فنون الدفاع عن النفس التابعة لجورسوامي في ولاية كيرالا . في رسالة إلى جيرومي، أوضح سامارجيت سينج، والد روني، الذي صادف أنه زميله السابق في الجيش، أن روني متمرد ويطلب منه أن يجعل روني إنسانًا جيدًا.

يقع روني وسيا في الحب، وتعطيه سيا خاتمًا حصلت عليه من والدها، وتطلب منه دائمًا الاحتفاظ به. يسأل راجاف عن سيا من خورانا، وقد ضاع خورانا بسبب الجشع عندما رأى مقدار الأموال التي يقدمها راجاف لسيا. يوافق على تسليم سيا إلى راجاف، ولكن عندما يرى أن روني لديه خاتم سيا، يدرك أنها في حالة حب معه. يبلغ راجاف الذي قرر قتل روني وتتوالي الأحداث.

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 90 مكتبة.