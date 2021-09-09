ارتفاع صادرات النفط الروسى إلى أمريكا بعد الإعصار إيدا

أتاح استمرار توقف إنتاج النفط في حقول خليج المكسيك، بسبب الإعصار إيدا الفرصة لزيادة صادرات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن واردات الولايات المتحدة من نفط أورال الروسي، خلال سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، ستزيد بنسبة 77% عن الفترة السابقة نظرا لاستمرار إغلاق منشآت إنتاج النفط البحرية الأمريكية في خليج المكسيك لمدة عشرة أيام بعد الإعصار إيدا، الذي أدى إلى انهيارات أرضية على شاطئ لويزيانا.



وتتطلع مصافي التكرير على ساحل خليج المكسيك إلى تأمين حصولها على النفط الخام في ظل غياب الإمدادات من حقول الخليج، مع ارتفاع أسعار الخام الروسي الوسيط والقريب في درجة الجودة من الخام الذي يستخرج من خليج المكسيك.



وذكرت بلومبرج أن اتجاه شركات تكرير النفط وصناعة الوقود الأمريكية لشراء خام أورال الروسي أمر معتاد لكن الطلب على هذا الخام زاد بشدة في أعقاب الإعصار إيدا مما أدى إلى تعزيز أسعار الخام.



ووصل سعر خام أورال إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، حيث جرى تداوله بسعر يقل بمقدار 05ر1 دولار عن سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي ، مقابل بيعه بأقل من سعر خام برنت بمقدار 95ر1 دولار للبرميل قبل الأعصار.



وجاء ارتفاع سعر الخام الروسي رغم احتمالات استمرار تجمع أوبك بلس للدول النفطية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وروسيا في زيادة إنتاجها النفطي.

وعلي صعيد آخر، تعتزم شركة جازبروم البدء في نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ، أحد أكثر أنابيب الغاز إثارة للجدل في العالم، الشهر المقبل، حسبما أفادت مصادر مطلعة بشكل مباشر على خطة الشركة.

وترغب شركة الغاز الروسية العملاقة في البدء في شحن الوقود خلال المرحلة الأولى من نورد ستريم 2 إلى ألمانيا في أول أكتوبر المقبل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات.

ومن المقرر أن يعتمد وقت التدفق الفعلي إلى شبكة الغاز في أوروبا على قرار الجهات التنظيمية في ألمانيا.