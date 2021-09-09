الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة تحذر من ارتباط الإصابة بالإكزيما بنوبات الاكتئاب والقلق

الإكزيما
الإكزيما

حذر بحث جديد أجري على 11 ألف طفل ومراهق بريطاني، من أن بعض حالات الإكزيما قد تكون مصاحبة لنوبات اكتئاب وقلق، فضلًا عن صعوبات في النوم، مشيرًا إلى أن الذين يعانون من الإكزيما الحادة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب السريري بمقدار الضعف مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من المرض.

 

,قالت الدكتورة كاترينا أبوبارا أستاذ مساعد بكلية الأمراض الجلدية بجامعة كاليفورنيا: "الأكزيما مرض جلدي يثير الحكة.. مسار المرض وشدته يمكن أن يكونا متغيرين تمامًا.. غالبًا ما يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، و لكن يمكن أن يحدث في أي عمر.. و يميل إلى أن يكون عرضيًا، ولكن هذه الدورات يمكن أن تكون مزمنة على مدار سنوات"، وأضافت أن المرض يبدأ في التحسن وفي سن المراهقة، لكن البعض يستمر في الإصابة بمرض عرضي حتى مرحلة البلوغ.

 

ولفتت إلى تزايد المخاطر بين من لديهم تاريخ عائلي للمرض أو الحالات ذات الصلة مثل الربو و الحساسية، لتصل إلى 20٪ من الأطفال و10٪ من البالغين، و موضحة أن من بين الأطفال الذين بدأت هي وزملاؤها في تتبعهم في عام 1991، تراوح معدل الانتشار السنوي للإكزيما - المعروف أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي - من 14٪ إلى 19٪ بين سن 3 و18 عامًا؛ ما يقرب من 22٪ إلى 40٪ طوروا شكلًا متوسطًا أو شديدًا من المرض.

 

وعن ارتباط الإكزيما الشيددة بالإصابة بنوع من السلوكيات الاكتئابية أو المرتبطة بالقلق والتي تشير عادةً إلى الصعوبات العاطفية والنفسية الكامنة، كما أدت الحالات الشديدة إلى زيادة احتمالات الإصابة بمشاكل النوم ووجد الباحثون أن الأطفال المصابين بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإناث، ومن طبقة اجتماعية أعلى.

نوبات اكتئاب حالات الإكزيما الاكزيما الطفولة المبكرة لإصابة بالاكتئاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

زوجى توفى ولا أتحمل ألم الفراق.. «الإفتاء» هذا هو الدواء

انتشال جثة جديدة من أسفل عقار شبرا المنهار بالقليوبية

إعطاء 5.59 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية