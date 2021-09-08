الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع تحصد جائزة التميز بـ«الدير جيست» عن دورها فى «القاهرة كابول»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة التميز ضمن فعاليات استفتاء دير جيست لعام 2021، عن دورها في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد، أمجد الحجار، محمد ناصر، وعدد كبير من النجوم والفنانين الشباب.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.

حنان مطاوع دير جيست القاهرة كابول جائزة التميز جائزة القاهرة

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