محافظ الإسكندرية يناقش مشروع تطوير حلقة السمك مع التجار (صور)

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط تجار حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك وذلك لإطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة المقرر تنفيذه والاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم. وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وفي ضوء توجيهات الدولة.

قال «الشريف» إنه منذ سنة تم إطلاق إشارة بدء دراسة تطوير حلقة السمك وإعادة تطويرها بالمستوى اللائق بمدينة الإسكندرية وذلك في ضوء الدعم الكامل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن التكلفة المبدئية لمشروع تطوير الحلقة ستبلغ ٢٣٠ مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تطوير الحلقة الحالية ثم التوسع فيما بعد، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة جميع التجار بالحلقة من أصغر تاجر وحتى أكبر تاجر.

ونفى الشريف الشائعات المتداولة بشأن ترحيل تجار حلقة السمك من مكانهم الأصلي، مؤكداً لتجار الحلقة أنه حرص علي التواجد بينهم اليوم والاستماع إلى مطالبهم قائلاً:

"أي حاجة هيحتاجها التجار في الحلقة الجديدة هيتم تلبيتها وفقاً للتصاميم الهندسية الصحيحة والتي عكف على وضعها المتخصصين".





وأضاف المحافظ أن حلقة السمك التي تم إنشائها منذ عام ١٨٣٤م تعد من أهم الأسواق التجارية للأسماك في نطاق الوجه البحري، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للحلقة الذي يعاني من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة لا يتناسب مع مكانة الحلقة التراثية والتاريخية لذا كانت المحافظة بكافة أجهزتها حريصة على تطوير الحلقة بشكل يضاهي الأسواق الأوروبية.

من جانبهم؛ أعرب تجار حلقة السمك عن سعادتهم باهتمام محافظ الإسكندرية بالاجتماع معهم واطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة، وقدموا له الشكر والتقدير على حرصه على إشراكهم في مشروع التطوير وأخذ مقترحاتهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار.

وخلال اللقاء؛ استعرض المهندس محمد شوشة المهندس الاستشاري عن المشروع الوضع الحالي للحلقة والوضع المستقبلي لها، والمكاسب التي ستعود علي تطوير الحلقة. حيث أشار إلى أن الحلقة الجديدة ستكون ثلاث أضعاف الحلقة القديمة وتضم كل الخدمات كما ستضم مجموعة من المحلات والمطاعم التي تخدم الحلقة، كذلك تم وضع حل جذري للقضاء على مشكلة الرائحة، بالإضافة إلى إنشاء مخازن وثلاجات وموقف للسيارات وغيرها من أعمال التطوير.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والنائب الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب، والمهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والمهندسين الاستشاريين للمشروع.