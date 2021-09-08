«جازبروم» تعتزم البدء فى نقل الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 2» الشهر المقبل

تعتزم شركة جازبروم البدء في نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ، أحد أكثر أنابيب الغاز إثارة للجدل في العالم، الشهر المقبل، حسبما أفادت مصادر مطلعة بشكل مباشر على خطة الشركة.

وترغب شركة الغاز الروسية العملاقة في البدء في شحن الوقود خلال المرحلة الأولى من نورد ستريم 2 إلى ألمانيا في أول أكتوبر المقبل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات.

ومن المقرر أن يعتمد وقت التدفق الفعلي إلى شبكة الغاز في أوروبا على قرار الجهات التنظيمية في ألمانيا.

ويمكن أن يحقق خط أنابيب الغاز الذي طال انتظاره بعض الهدوء فى أسواق الغاز الأوروبية، التي تواجه أزمة في الإمداد قبل بدء فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

كما يعد هذا التطور نصرا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أيدت المشروع لمدة 10 أعوام في مواجهة معارضة من حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة، ورفضت جازبروم التعليق على هذه الأنباء.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أول أمس الإثنين، إن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" سيكتمل في غضون أيام قليلة وسيبدأ العمل.

وأضاف لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "الآن نرى ببساطة هجومًا أماميًا، رغم من كل شيء، على نورد ستريم 2 ، على الرغم من أن الجميع يفهم، وقد أدرك الأمريكيون بالفعل أنه سيكتمل في غضون أيام قليلة، وسيبدأ العمل".

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تريد الدفع بغازها الطبيعي المسال، على الرغم من أنه يتم الحصول عليه بطرق غير صديقة للبيئة بشكل رئيسي وثمنه أغلى بكثير.

ويتضمن مشروع "نورد ستريم 2" بناء خطين من أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا ويمتدان من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتم تعليق العمل في المشروع في ديسمبر 2019 بعد أن تخلت الشركة المنفذة "سويس أولسيز" عن استكمال أعمال مد خط الأنابيب بسبب تهديد العقوبات الأمريكية. وتم استئناف العمل في المشروع في ديسمبر 2020.