الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة» تضم سيارة جديدة لكنس الحواري والأزقة

سيارة شفط القمامة
سيارة شفط القمامة الجديدة

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن تحديث الأدوات التقليدية لكنس الشوارع لتواكب التطورات الموجودة في مصر تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتطوير وتحديث جميع أدوات الكنس بالفكر القديم لإحداث تغيير كبير في مفهوم النظافة للعاملين والمواطنين.

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سيارة شفط القمامة الجديدة


 وأشارت في بيان إلى أنه تم تجربة سيارة شفط القمامة وهي سيارات ومعدات بمواصفات أوروبية سوف تنتشر في شوارع القاهرة خاصة الحواري والأزقة والأماكن الصغيرة وهي نقلة نوعية كبيرة في عملية النظافة بالشوارع والميادين والمحاور.

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سيارة شفط القمامة الجديدة


 وأوضحت الهيئة أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات وحازت التجربة على النجاح المطلوب في عملية شفط نوعية القمامة، وحافظت على العاملين في جمع القمامة من الناحية الصحية.

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سيارة شفط القمامة الجديدة
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