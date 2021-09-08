«نظافة القاهرة» تضم سيارة جديدة لكنس الحواري والأزقة

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن تحديث الأدوات التقليدية لكنس الشوارع لتواكب التطورات الموجودة في مصر تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتطوير وتحديث جميع أدوات الكنس بالفكر القديم لإحداث تغيير كبير في مفهوم النظافة للعاملين والمواطنين.

سيارة شفط القمامة الجديدة



وأشارت في بيان إلى أنه تم تجربة سيارة شفط القمامة وهي سيارات ومعدات بمواصفات أوروبية سوف تنتشر في شوارع القاهرة خاصة الحواري والأزقة والأماكن الصغيرة وهي نقلة نوعية كبيرة في عملية النظافة بالشوارع والميادين والمحاور.

سيارة شفط القمامة الجديدة



وأوضحت الهيئة أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات وحازت التجربة على النجاح المطلوب في عملية شفط نوعية القمامة، وحافظت على العاملين في جمع القمامة من الناحية الصحية.