بـ8 مؤشرات.. «الإحصاء» يرصد تطورات سوق العمل في مصر خلال 2021

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من المؤشرات عن أداء سوق العمل فى مصر خلال الربع الثانى من العام الحالى 2021، والتى يستعرضها "الدستور" فى السطور الآتية:

سجلت أعداد المشتغلين ارتفاع نسبى 27 مليون مشتغل خلال الربع الثانى من 2021، مقابل 24.1 مليون مشتغل خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

ارتفع حجم قوة العمل لـ29.1 مليون شخص خلال الربع الثانى من 2021، مقابل 26.7 مليون شخص خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

تراجعت أعداد المتعطلين لـ2.1 مليون متعطل خلال الربع الثانى من عام 2021 مقابل 2.6 مليون متعطل خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

انخفض معدل البطالة فى حضر الجمهورية لـ 11.2% خلال الربع الثانى من 2021 مقابل 12.5% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كما انخفض معدل البطالة فى ريف الجمهورية لـ 4.3% خلال الربع الثانى 2021 مقابل 7.4% خلال الربع المناظرة من العام السابق عليه.

سجل معدل البطالة بين الذكور فى فئة الشباب تراجعًا إلى حدود 10.9% خلال الربع الثانى من 2021 مقابل 14% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجع المعدل بين الإناث فى فئة الشباب 34.2% خلال الربع الثانى من عام 2021 مقابل 38.1% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كانت بطالة الذكور فى حضر الأكثر تأثرًا حيث هبطت من 11.2% لـ 9.3% ، بينما ارتفعت بين الإناث فى الحضر من 18.5% لـ 19%.

تراجعت البطالة بين الذكور فى الريف لـ 3% خلال الربع الثانى من 2021 مقابل 6.5% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجع المعدل بين الإناث فى الريف من 13.7% لـ 10.5%.