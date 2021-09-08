رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 وشروط القبول في أكاديمية الشرطة

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021، تعد من أكثر الكلمات بحثا خلال الفترة الحالية لرغبة آلاف الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي فى الالتحاق للدراسة بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسى الجديد.

التقديم لكلية الشرطة 2021

وقد زادت عمليات البحث والاستعلام عن رابط التقديم لكلية الشرطة 2021، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بها من خلال محركات البحث وشبكة الإنترنت، طبقاً للحد الأدنى للقبول المحدد من كلية الشرطة هذا العام لتحقيق فرصة الدراسة بها.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021

وخصصت كلية الشرطة رابط التقديم لكلية الشرطة 2021، وبه جميع البيانات المطلوبة المتضمنة الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة بنسبة لا تقل عن 65 % من المجموع الكلي للدرجات لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي مع إتاحة الفرصة للالتحاق وفقا للضوابط والشروط الجسمانية والطبية.

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021

وقد أعلنت أكاديمية الشرطة عن رابط التقديم لكلية الشرطة 2021، بالإضافة إلى تحديد الشروط اللازمة للالتحاق بالكلية طبقاً للحد الأدنى للقبول ومن خلال الدخول على الرابط الخاص بذلك من هنا.

كما أعلنت كلية الشرطة عن مجموعة من الشروط للقبول بها منها ألا يقل طول الطالب المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة عن 170 سم، ولا يزيد السن في أول أكتوبر عن ٢٢ سنة مع تناسب الطول والوزن، ويكون محمود السيرة وحسن السمعة، و.استيفاء شروط اللياقة البدنية والصحية والنفسية المقررة، وأن يجتاز بنجاح المشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية، و ألا يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة من قبل.