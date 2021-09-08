الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انكسار حدة الأمواج وعودة المصطافين لشواطئ بورسعيد

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

حرص أهالي محافظة بورسعيد وأبناء المحافظات المجاورة على الإقبال على الشاطئ، وذلك بعد أن أصبحت المياة كـ «الحصيرة» خالية من الأمواج، وبالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة.

IMG-20210908-WA0051
شاطئ بورسعيد

وكان الشاطئ خلال الأيام الماضية قد شهد قلة في عدد المصطافين بعدما تسبب إرتفاع الأمواج في حدوث 4 حالات غرق، إلا أن الأمور عادت لطبيعتها وعاد المصطافون للاستمتاع بالسباحة في شاطئ البحر المتوسط.

IMG-20210908-WA0052
شاطئ بورسعيد

من جانبه أكد «طارق عثمان» مدير إدارة الشاطئ أن البحر آمن والأمواج والرياح أختفت تماماً، مؤكداً أن المُنقذين منتشرين على امتداد الشاطئ لحماية المصطافين من الغرق.

IMG-20210908-WA0047
شاطئ بورسعيد

وأشار مدير الشاطئ إلي أن جميع الخدمات يتم تقديمها للمصطاف بالمجان علي طول الـ 9 كيلو، ويقدم مؤجري الشماسي كذلك عروضاً في الأسعار، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل إسعاد وراحة المواطنين.

IMG-20210908-WA0048
شاطئ بورسعيد

وفي شأن آخر شهد سوق الأسماك علي طراز أوربي المقام حديثا إقبالاً كبيراً من المواطنين من أبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وذلك لما يتميز به من نظافة وخدمات أمنية، وكذلك تقديم أسماك طازجة بأسعار جيدة.

IMG-20210908-WA0044
شاطئ بورسعيد

يباع السمك البلطي بسوق الأسماك المطور ببورسعيد بـ 25 جنيهاً،  والسردين بـ 40 جنيهاً،  والسهيلي بـ100 جنيهاً، والجمبري القزاز 100جنيهاً، والعويسي 120 جنيهاً، وتتراوح أسعار الكابوريا من  50 إلي 70 جنيهاً، والبوري من 40 إلي 60 جنيهاً.

IMG-20210908-WA0040
شاطئ بورسعيد

تعد أسعار السوق منخفضة عن مثيلتها بالأسواق أكثر من 30 بالمائة، ويحرص الأهالي علي شراء الأسماك الطازجة وطهيها في المطاعم، وتناولها طازجة داخل السوق.

IMG-20210908-WA0032
شاطئ بورسعيد

تعد أكلة السمك الجوابي المبطرخ من أهم الأكلات عند البورسعيدية، كما تعد وجبة الشيكال أحد أفضل وأهم الأكلات، بجانب أنواع الأسماك المختلفة.

IMG-20210908-WA0053
شاطئ بورسعيد

تعد أكلة السمك الجوابي المبطرخ من أهم الأكلات عند البورسعيدية، كما تعد وجبة الشيكال أحد أفضل وأهم الأكلات، بجانب أنواع الأسماك المختلفة.

IMG-20210908-WA0049
شاطئ بورسعيد
شاطي بورسعيد آراء مواطنين بحر إقبال سياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

درب زيدان ورونالدو.. من هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر؟

حرائق واشتباكات.. ماذا يحدث داخل سجون إسرائيل الآن؟

موعد ورابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

حرائق واشتباكات.. ماذا يحدث داخل سجون إسرائيل الآن؟

استنفار أمني و200 حاجز .. تحركات "اليوم الثالث" للبحث عن الأسرى الهاربين

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)