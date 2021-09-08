انكسار حدة الأمواج وعودة المصطافين لشواطئ بورسعيد

حرص أهالي محافظة بورسعيد وأبناء المحافظات المجاورة على الإقبال على الشاطئ، وذلك بعد أن أصبحت المياة كـ «الحصيرة» خالية من الأمواج، وبالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة.

شاطئ بورسعيد

وكان الشاطئ خلال الأيام الماضية قد شهد قلة في عدد المصطافين بعدما تسبب إرتفاع الأمواج في حدوث 4 حالات غرق، إلا أن الأمور عادت لطبيعتها وعاد المصطافون للاستمتاع بالسباحة في شاطئ البحر المتوسط.

شاطئ بورسعيد

من جانبه أكد «طارق عثمان» مدير إدارة الشاطئ أن البحر آمن والأمواج والرياح أختفت تماماً، مؤكداً أن المُنقذين منتشرين على امتداد الشاطئ لحماية المصطافين من الغرق.

شاطئ بورسعيد

وأشار مدير الشاطئ إلي أن جميع الخدمات يتم تقديمها للمصطاف بالمجان علي طول الـ 9 كيلو، ويقدم مؤجري الشماسي كذلك عروضاً في الأسعار، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل إسعاد وراحة المواطنين.

شاطئ بورسعيد

وفي شأن آخر شهد سوق الأسماك علي طراز أوربي المقام حديثا إقبالاً كبيراً من المواطنين من أبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وذلك لما يتميز به من نظافة وخدمات أمنية، وكذلك تقديم أسماك طازجة بأسعار جيدة.

شاطئ بورسعيد

يباع السمك البلطي بسوق الأسماك المطور ببورسعيد بـ 25 جنيهاً، والسردين بـ 40 جنيهاً، والسهيلي بـ100 جنيهاً، والجمبري القزاز 100جنيهاً، والعويسي 120 جنيهاً، وتتراوح أسعار الكابوريا من 50 إلي 70 جنيهاً، والبوري من 40 إلي 60 جنيهاً.

شاطئ بورسعيد

تعد أسعار السوق منخفضة عن مثيلتها بالأسواق أكثر من 30 بالمائة، ويحرص الأهالي علي شراء الأسماك الطازجة وطهيها في المطاعم، وتناولها طازجة داخل السوق.

شاطئ بورسعيد

تعد أكلة السمك الجوابي المبطرخ من أهم الأكلات عند البورسعيدية، كما تعد وجبة الشيكال أحد أفضل وأهم الأكلات، بجانب أنواع الأسماك المختلفة.

شاطئ بورسعيد

تعد أكلة السمك الجوابي المبطرخ من أهم الأكلات عند البورسعيدية، كما تعد وجبة الشيكال أحد أفضل وأهم الأكلات، بجانب أنواع الأسماك المختلفة.