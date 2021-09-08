الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سفارة إسبانيا بالقاهرة تنظم لقاء مع بعثة منظمة «تاهينا كان»

السياحة
السياحة

يعتزم أعضاء البعثة الجامعية الإسبانية "تاهينا كان" Tahina- Can زيارة سفارة إسبانيا بالقاهرة، غدا الخميس 9 سبتمبر، في إطار برنامج دورتهم الدراسية  بمصر والممتدة من 2 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وتحمل الدورة الحالية "مصر2021 : على خطى هيرودوت"، وتشمل زيارة  معالم القاهرة، خاصة حارة نجيب محفوظ المصرية الأصيلة، بالإضافة إلى معالم أسوان، كوم أمبو، إدفو، إسنا، الأقصر ، البر الغربي، سقارة، دهشور، ميدوم، الفيوم،  وادى الريان، جبل المدورة، وادي الحيتان، شبه جزيرة سيناء، ودير سانت كاترين. 

وتنظم البعثة خلال الدورة عدة أنشطة، تشمل برنامج للمناقشات والندوات حول القضايا المتصلة بالواقع  الحالي في مصر، مقابلات مع إعلاميين، إعداد تقارير إعلامية وأنواع أخرى من البرامج الصحفية. 

يركز الهدف الأساسي للمشروع على تعزيز قيم أساسية وذلك في سياق تدريب 40  من الشباب الجامعي الإسباني من الذكور والإناث، المنتمين لمختلف الشعب الدراسية بالجامعات الإسبانية مثل : (المجهود– العمل الجماعي " العمل كفريق" – التعاون – التفاعل الثقافي – التضامن وريادة الأعمال " تنظيم المشاريع".

كما يجمع برنامج  Tahina- Can  بين الأنشطة السياحة والمغامرة، فضلا عن أنه مشروع تعليمي، يجري تنسيقه بواسطة  مجموعة من الأساتذة الخبراء في صحافة السفر، مثل: سانتياجو تيخيدور ، لويس باستور ، وخابير اورتونيو ، وبالمشاركة مع عالم المصريات ديفيد رول.  يشار إلى أنه يشرف على تنظيم البرنامج منذ عام 2004، مكتب الاتصالات والتعليم التابع لقسم الصحافة بجامعة برشلونة المستقلة، حيث أنه مرتبط بالبرنامج الأكاديمي لمنح "درجة  الماجستير في صحافة السفر".

وتعقد دورات برنامج بعثة Tahina- Can سنويا، وتشمل جولات في مختلف بلدان العالم ودراسة الخلفية الثقافية والإعلامية للدولة التي يقومون بزيارتها.  وزار الدارسون في الدورات السابقة للبرنامج، دولا مثل المكسيك، الإكوادور، بيرو، كوبا، جمهورية الدومينيكان، منطقة الأمازون الإستوائية، تشيلي، المغرب، تايلاند، أوزباكستان، وكولومبيا.

أعضاء البعثة الجامعية الإسبانية زيارة سفارة إسبانيا بالقاهرة برنامج دورتهم الدراسية خطى هيرودوت معالم القاهرة

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وائل لطفي

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