متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني.. يشغل بال الطلاب الذين قاموا بخوض امتحان الدور الثاني بالدبلومات الفنية في التخصصات المتنوعة عن ميعاد إعلان النتيجة والطريقة للحصول عليها، وذلك بشكل إلكتروني.

تستعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني.



لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني



https://nategafany.emis.gov.eg/

ومن الجدير بالذكر أن يعتمد "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم، النتيجة لامتحان دور ثاني للدبلومات الفنية بتخصصاتها المتنوعة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء كنترولات من التجميع للنتيجة ورصد الدرجات وإعداد الكامل لها في شكل نهائي.

ومن الجدير بالذكر أن يتيح نتيجة دبلومات فنية دور ثاني، أمام الطلبة من خلال بوابة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، عبر رابط النتيجة الخاص بالدبلومات الفنية.

ويتاح للطالب أن يستعلم عن النتيجة عبر رقم الجلوس وتخصص الطالب فقط، عبر تصفح الرابط الآتي وذلك بدون مقابل ومن خلال أي هاتف المحمول و جهاز الحاسب الآلي:

https://nategafany.emis.gov.eg/

وبإمكان الطلبة تصفح الرابط الآتي: https://nategafany.emis.gov.eg/، وكتابة رقم جلوس الطالب واختيار تخصص الطالب الذي يقوم بدراسته، ثم بعدها يقوم بالضغط على إظهار نتيجتة ليعرف الدرجات في دور ثاني.

وسوف يقوم مندوب اللجان النظام والمراقبة بتسليم، نتيجة الامتحان دور ثاني للدبلومات الفنية اليوم الموافق الأربعاء، وذلك على أن يقوم بإعلانها في المدارس غدا الموافق يوم الخميس، وذلك بعد القيام بتوزيعها على جميع الإدارات المختلفة في كل محافظة بمفردها.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية دور ثاني لجميع الأقسام الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي في 24 أغسطس، وقد بلغ عدد الطلبة 212391 طالبًا وطالبة وذلك بنسبة 27.37% من إجمالي الطلبة المقيدين بالشهادة الفنية.