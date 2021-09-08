الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صور نادرة للأميرة ديانا لم ترها من قبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تميزت الأميرة ديانا بكونها واحدة من أكثر النساء تصويرًا في العالم، فقد تم توثيق كل تحركاتها في الثمانينيات والتسعينيات من قبل المصورين، ويوم وفاتها كانت جميع الفئات من مختلف الأفراد في العالم على علم بخبر الوفاة هذا.

ونستعرض لكم في التقرير التالي مجموعة صور خاصة بالأميرة ديانا بقيت بعيدا عن وسائل الإعلام، وفقا لموقع metro.

رحلة التزلج


هنا ترى الأميرة الجميلة ديانا وويليام وهاري وهم متواجدون في منحدرات في النمسا، وقد  التقطت هذه الصورة عندما كان هاري في التاسعة من عمره فقط، وتم إصدار هذه الصورة لأول مرة للجمهور في عام 1994.
 

ديانا 


خاتم الزفاف 


كان هناك الكثير من الجدل حول تفاصيل زفاف ديانا، وبالنسبة لخواتم الخطبة فإن معظم خواتم الخطبة الملكية مصممة حسب الطلب، لكن ديانا اختارت خاتمها، الذي يتكون من 14 ماسة سوليتير حول ياقوت 12 قيراطًا مرصعًا بالذهب الأبيض من كتالوج مجموعة مجوهرات Garrard، وعندما توفيت، تم نقلها إلى كيت ميدلتون.

ديانا 

خالفت البروتوكول الملكي يوم زواجها 


كانت ديانا أول عروس في التاريخ الملكي تخالف البروتوكول الملكي فيما يتعلق بوعود زواجها، فمن المتوقع أن تقرأ العرائس الملكيات عهود الزواج التقليدية،  ومع ذلك، حذفت ديانا كلمة "طاعة" عندما تمت تلاوة النذور الخاصة بالزواج،  كانت هذه قصة رئيسية وتصدرت عناوين الصحف، حذت كيت وويليام حذوها عندما ساروا في الممر في عام 2011.

ديانا 

كانت فتاة عاملة


قبل أن تكون ديانا جزءًا من العائلة المالكة،  كانت فتاة عاملة بوظيفة منتظمة، وتعد أول عروس ملكية عاملة، حيث  عملت كمساعدة مدرس رياض الأطفال، وهذه الصورة أيضا إحدي الصور النادرة لها.

ديانا 


متاعب عربة الزفاف 


لم يفكر مصممو قطار ديانا البالغ طوله 25 قدمًا في مدى صعوبة السير فيه وانتهى الأمر بالتسبب في بعض المشاكل في يوم الزفاف، و لم يكن مصممو فساتين الزفاف متأكدين من حجم العربة التي ستركبها،  وانتهى الأمر بالفستان وقطارها إلى التحطيم قليلاً داخل العربة بسبب هذا، عندما خرجت من العربة ، كانت هناك تجاعيد واضحة على فستانها والقطار.

ديانا 

هدايا الزفاف


تلقى الزوجان هدايا لا تصدق، يوم زفافهم ويتضح هذا في هذه الصورة.

ديانا 

صورة تظهر البؤس


كان لديانا وجه سعيد في يوم زفافها ، لكن  في عام 2017  تم إصدار لقطات مخفية تظهر الأميرة ديانا تبدو حزينة.

 

ديانا 


صورة العلاقات العائلية البعيدة


تم الكشف عن سر خفي بعد أن عقد الزوجان قرانهما، كانوا على صلة ، حيث يظهر في هذه الصور  أبناء عمومة بعيدين لكل من ديانا وتشارلز من أبناء العم السادس عشر الذين تمت إزالتهم مرة واحدة لأنهم كانوا من نسل تيودور كينج ، هنري السابع. مثيرة للاهتمام ، أليس كذلك.

ديانا 

شهر العسل


تظهر هذه الصورة النادرة الزوجين أثناء تواجدهم في شهر العسل حيث  ذهبوا في  رحلة بحرية  إلي البحر الأبيض المتوسط.

 

ديانا 

لقطة دخول  السيارة


تظهر في  هذه الصورة ديانا قبل أن تصبح أحد أفراد الأسرة المالكة، وتم التقاطها في عام 1980.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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