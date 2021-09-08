1 أكتوبر.. انعقاد الجمعية العمومية لـ«المؤلفين والملحنين»

في إطار توفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد للجمعيات، دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل، أعضاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2021، بساقية عبد المنعم الصاوي (قاعة الحكمة) بالقاهرة.

قررت الجمعية عقد اجتماع الأعضاء العادي في تمام الساعة الخامسة عصرا، وفيه سيتم النظر على عدد من الملفات منها تقرير مجلس إدارة نشاط الجمعية عن عامين 2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات عامين 2019 و2020، وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي عن عامين 2019 و2020 وعرض التعديلات المقترح إجراؤها على لائحة النظام الأساسي للجمعية.

أما اجتماع الأعضاء غير العادي فسيكون في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه للنظر في مقترحات تعديل المواد 20 و26 و31 من لائحة النظام الأساسي وتعديل البند 2 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 27 وإضافة فقرة جديدة رقم 7 للمادة 27 من اللائحة الداخلية.

يصبح اجتماع الجمعية العادية جاهز للانعقاد، بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعقد في الساعة السادسة بذات المقر ويكون صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عم 10 % أو عشرون عضوا أيهما أقل.



أما اجتماع الجمعية غير العادية، فلا يصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1)، من أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق الحضور وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الساعة الثامنة بذات المقر وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى ميعاد يحدد فيما بعد.

وكانت جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين المصريين «الساسيرو» تنوي مقاضاة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب تعنتها وامتناعها عن عدم دفع حقوق الأداء العلني لأعضائها منذ أربعة سنوات وبالتحديد من عام 2017.

أوضحت الجمعية في بيان لها بأن العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الذي تم عام 2003 ينص بموجبه على تحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والناشرين عن الأغنيات والموسيقي التصويرية للأفلام والمسلسلات التي تعرض وتذاع عبر قنواتها الفضائية المتعددة، ومنصتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنذ عام 2017 امتنعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الدفع.