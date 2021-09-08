الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز ملوي بالمنيا يتفقد أعمال رصف طريق «الديروطية»

رئيس مدينة ملوي يتفقد
رئيس مدينة ملوي يتفقد رصف طريق الديروطية

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، أعمال رصف طريق الديروطية بدءًا من الكوبري العلوي حتى مدخل قرية التابوت والتي تتم  تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، حيثُ تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة الثانية بداية من الكوبري العلوي حتى مدخل مستشفى ملوى العام.

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رئيس مدينة ملوي يتفقد رصف طريق الديروطية

واكتشف رئيس المركز والمدينة، عدم مطابقة أعمال الرصف بجانبي خطوط الصرف الصحي المطابق، وكذلك عدم استكمال الطبقة الثانية بدءًا من مستشفى ملوى العام انتهاء بمدخل قرية التابوت.

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رئيس مدينة ملوي يتفقد رصف طريق الديروطية

وشدد "السايس" على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وذلك طبقًا للمواصفات الفنية، على أن يتم إخطار الهيئة العامة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتلافي الملاحظات بالطريق.

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رئيس مدينة ملوي يتفقد رصف طريق الديروطية

وكان رئيس مركز ومدينة ملوي، قد قاد حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة، بحضور محمد عبد الغنى نائب رئيس مدينة ملوي، وسيد طه مدير الإشغالات، وميلاد الشرقاوي رئيس حي شمال.

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رئيس مدينة ملوي يتفقد رصف طريق الديروطية

وقال رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 156 محضرًا، تنوعت مابين، 67 إزالة إدارية، و34 محضر إشغال طريق، و27 محضر بائع متجول، و9 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و19 محضر نظافة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

المنيا رئيس مركز ملوي أعمال الرصف بطريق الديروطية عدم مطابقة أعمال الرصف اللواء أحمد السايس

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وائل لطفي

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