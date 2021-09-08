الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نقيب موسيقيين الشرقية يهدي المحافظة أغنية جديدة بمناسبة العيد القومى

خالد بيومى
خالد بيومى

أهدى الفنان خالد بيومى، نقيب الموسيقين بمحافظة الشرقية، محافظة الشرقية أغنية جديدة بعنوان "احلويتي يا شرقية" وذلك بمناسبة عيدها القومى، والذى تحتفل به الشرقية سنويا فى التاسع من سبتمبر.

وقال الفنان خالد بيومى، لـ "الدستور"، إن مناسبة العيد القومى لعيد الشرقية، يبتهج بها جميع أهالى المحافظة فى هذا الوقت من كل عام، وأن الشرقية وأهلها من المحافظات الحريصة على إحياء العيد القومى والاحتفال به بعدة أشكال.

وأضاف أن عيد الشرقية يوافق عدة مناسبات أهمها عيد الفلاح، وهو ذكرى وطنية تعبر عن دحر الظلم و الإستبداد، حيث يمثل يوم وقوف الزعيم أحمد عرابى فى وجه الخديوي إسماعيل، كما يتم إقامة الحدث الأكبر وهو مهرجان الخيول العربية الأصيلة، و الذى يتوافد عليه المصريين والعرب والأجانب من كافة أنحاء العالم.

وأكد نقيب موسيقيين الشرقية، أن كلمات الأغنية تتضمن الإعتزاز بالمحافظة، ورموز البطولة فيها كالزعيم أحمد عرابى، و تتضمن بعض معالمها وما تشتهر به مثل الفروسية و الخيول، و قرية هرية رزنة مسقط رأس الزعيم أحمد عرابى، و الحصان العربى الأصيل المرسوم على علم الشرقية، كرمز لها، كما تثنى الاغنية على صفة الكرم فى أهالى الشرقية و حصول أبنائها على البطولات و المراكز المتقدمة فى كافة المجالات.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وتركيب أنوار الليد على أعمدة الإناره وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وللارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

مراكز ومدن بمحافظة الشرقية موسيقيين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطولات مناسبة عيد الفلاح القومي

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