«عمليات الشراء» تدفع مؤشرات البورصة لمواصلة الارتفاع في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 11128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2418 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 13485 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 2888 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 3884 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليصل إلى 4523 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على سهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 2.6 مليون سهم، 10 مليون سهم، 140 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.1 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بنفس الشركة 900 ألف سهم.