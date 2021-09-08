الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في دورته الأولى.. تعرف على أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

منتدي مصر للتعاون
منتدي مصر للتعاون الدولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتزامنا مع انطلاق فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2020، في نسخته الأولي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي تم تنظيمه من خلال وزارة التعاون الدولي، بالقاهرة، ترصد "الدستور" أهم أهداف منتدي مصر للتعاون الدولي في السطور التالية. 

 
1-  الحوار المتبادل عن إعادة البناء ما بعد فيروس كورونا المستجد.
 
2- انعقاد 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف، في جهود إعادة وتعزيز آليات التمويل الدولي للتنمية. 
 
3- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في  التنمية المستدامة والتعاون الدولي.
 
4- العمل علي كافة الجهود للتقدم المستمر حتى 2030، بعد التصدي لجائحة كورونا.
 
5- خلق فرص جديدة للتحدي والارتقاء بالدول النامية.
 
6- التشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة حول الاستثمار في رأس المال البشري.
 
7- يتيح المنتدى توفير  6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي.
 
8- تعمل مصر علي المشاركة في تجربة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية من أجل التنمية المستدامة
 
9- يهدف منتدي مصر ايضا الى دعم رائدات الأعمال.
  
10- يدعم كافة الاحتياجات المالية للمرأة، والأمن الغذائي.
 
11- مساعدة الشباب علي الابتكار وريادة الأعمال، والتنمية والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.
 
12 - الهدف الأساسي من المنتدي تحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.
 

مدبولي رئيس مجلس الوزرا منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التعاون الدولي المستوى المحلي كوفيد 19 أهداف التنمية المستدامة القطاع الخاص الدول النامية

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