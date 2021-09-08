القصة الكاملة لسيطرة الحماية المدنية على حريق الشرابية في 4 ساعات

كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة صباحا، عندما استيقظ أهالي منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، على كارثة كادت تحصد أرواحهم وعندما توجه الأهالي إلى النوافذ والشبابيك لالتقاط أنفاسهم، فوجئوا بألسنة النيران المشتعلة تشير إلى كارثة تهدد المنطقة إثر حريق الشرابية، بسبب مخزن أخشاب بين البنايات السكنية تهدد أرواحهم وممتلكاتهم.

- 100 بلاغ للنجدة بسبب حريق الشرابية

و استغاث الأهالي بقوات الحماية المدنية وتلقت غرفة النجدة أكثر من 100 بلاغ من الأهالي في نفس التوقيت، وبسرعة هادفة لمنع وقوع كارثة إنسانية هرعت 20 سيارة إطفاء إلى منطقة الشرابية، وفرق إنقاذ للتدخل السريع لإنقاذ المواطنين العالقين في عقارات طالتها ألسنة اللهب، فيما جرى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لفصل الغاز والكهرباء عن المنطقة أثناء عملية الإطفاء لتأمين المواطنين، وتولت قوة قسم شرطة الشرابية فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع تزاحم المواطنين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

و وصلت الحماية المدنية إلى عزبة الورد بمنطقة الشرابية، في دقائق معدودة و نفذت قوات الإنقاذ ملحمة تشير إلى تدريب رفيع المستوى مكنها من إنقاذ حياة آلاف سكان منطقة الشرابية، وتمكنت السيطرة على حريق مخزن الأخشاب في، وتبعها إجراء عمليات التبريد حتى لا تتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

- 20 سيارة إطفاء تحاول إخماد الحريق

وبانتقال رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تبين نشوب حريق هائل في مخزن للأخشاب وسط الكتلة السكانية، كما تبين امتداد النيران لعدد من المنازل بالمنطقة المجاورة للحريق، وعلى الفور بدأت القوات في التعامل مع النيران وتم الدفع بالعدد الكافي من سيارات الإطفاء المحملة بخزانات المياه والمواد الكيماوية التي تستخدم في إطفاء الحرائق الكبرى.

إخماد الحريق بعد 4 ساعات من اندلاعه

وبعد مرور 4 ساعات من العمل الخطر والجاد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار إجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.