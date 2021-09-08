الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 8-9-2021 جميع المحافظات

الصلاة
الصلاة

تعرض "الدستور" لقرائها خلال السطور التالية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء، في محافظة القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان والغربية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

  • وقت صلاة الفجر ٤:٠٧
  • وقت الشروق      ٥:٣٦
  • وقت أذان الظهر.   ١١:٥٣
  • وقت اذان العصر.  ٣:٢٥
  • وقت ادان المغرب٣:٠٩
  • وقت اذان العشاء ٧:٢٨


 

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مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

 

وقت صلاة الفجر.  ٤:١١

وقت الشروق    ٥:٤٠

وقت أذان الظهر ١١:٥٨

وقت اذان العصر ٣:٣١

وقت ادان المغرب ٦:١٥

وقت اذان العشاء ٧:٣٥

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مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٥٧

وقت الشروق  ٥:٢٥

وقت أذان الظهر ١١:٤١

وقت اذان العصر ٣:١٣

وقت ادان المغرب ٥:٥٨

وقت اذان العشاء ٧:١٥

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مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٢

وقت الشروق  ٥:٣١

وقت أذان الظهر ١١:٤٩

وقت اذان العصر ٣:٢١

وقت ادان المغرب ٦:٠٥

وقت اذان العشاء  ٧:٢٤


 

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٠٨

وقت الشروق   ٥:٣٢

وقت أذان الظهر ١١:٤٧

وقت اذان العصر ٣:١٤

وقت ادان المغرب ٦:٠٠

وقت اذان العشاء ٧:١٥

 

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٤:٠٧

وقت الشروق ٥:٣٦

وقت أذان الظهر ١١.٥٣

وقت اذان العصر ٣:٢٥

وقت ادان المغرب ٦:٠٩

وقت اذان العشاء  ٧:٢٨


 

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٤:٠٢

وقت الشروق    ٥:٣١

وقت أذان الظهر. ١١:٤٨

وقت اذان العصر.٣:١٩

وقت ادان المغرب ٦:٠٤

وقت اذان العشاء ٧:٢٢


 

مواقيت الصلاة في محافظة  الغربية


وقت صلاة الفجر ٤:٠١

وقت الشروق  ٥:٢٧

وقت أذان الظهر ١١:٤٣

وقت اذان العصر ٣:١٣

وقت ادان المغرب ٦:٥٧

وقت اذان العشاء

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

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