مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 8-9-2021 جميع المحافظات
تعرض "الدستور" لقرائها خلال السطور التالية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء، في محافظة القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان والغربية.
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري
- وقت صلاة الفجر ٤:٠٧
- وقت الشروق ٥:٣٦
- وقت أذان الظهر. ١١:٥٣
- وقت اذان العصر. ٣:٢٥
- وقت ادان المغرب٣:٠٩
- وقت اذان العشاء ٧:٢٨
مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية
وقت صلاة الفجر. ٤:١١
وقت الشروق ٥:٤٠
وقت أذان الظهر ١١:٥٨
وقت اذان العصر ٣:٣١
وقت ادان المغرب ٦:١٥
وقت اذان العشاء ٧:٣٥
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مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر ٣:٥٧
وقت الشروق ٥:٢٥
وقت أذان الظهر ١١:٤١
وقت اذان العصر ٣:١٣
وقت ادان المغرب ٥:٥٨
وقت اذان العشاء ٧:١٥
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مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية
وقت صلاة الفجر ٤:٠٢
وقت الشروق ٥:٣١
وقت أذان الظهر ١١:٤٩
وقت اذان العصر ٣:٢١
وقت ادان المغرب ٦:٠٥
وقت اذان العشاء ٧:٢٤
مواقيت الصلاة في محافظة اسوان
وقت صلاة الفجر ٤:٠٨
وقت الشروق ٥:٣٢
وقت أذان الظهر ١١:٤٧
وقت اذان العصر ٣:١٤
وقت ادان المغرب ٦:٠٠
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وقت الشروق ٥:٣١
وقت أذان الظهر. ١١:٤٨
وقت اذان العصر.٣:١٩
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