الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الجد طاعن فى السن ولا يستطيع الصلاة إلا على مرتبة ما حكم الشرع؟

الجد طاعن فى السن
الجد طاعن فى السن

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يقول: "جدى كبير السن ولا يستطيع الصلاة إلا على المرتبة فما حكم الشرع في ذلك؟  

من جانبها، قالت دار الإفتاء إن المقَرر عند الفقهاء أنه لا يشترط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض، كالتراب والحصى مثلًا؛ فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث المغيرة بن شعبة، قال: (كان رسول الله يصلي أو يستحب أن يصلي- على فَرْوة مدبوغة .

أضافت الدار أن الفروة هي: الكساء المتخذ من فرو الحيوانات، وقد اشترط الفقهاء من أرباب المذاهب المتبوعة فيما يسجد عليه: أن يجد المصلي حجم الأرض فيما يسجد عليه بحيث تستقرُّ جبهته، وعلى ذلك فالسجودُ على «المَرْتبة» إن كانت صفيقة أي: سمكها كبير بحيث لا تستقر جبهة المصلي عليها، فلا يجوز السجود عليها، وإن كان سمكها يسيرًا بحيث لا يمنع من استقرار الجبهة ويجد المصلي حجم الأرض عند السجود عليها، فلا مانعَ شرعًا من السجود عليها.

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الصلاة على المرتبة حكم الصلاة على مرتبة لكبار السن دار الافتاء المصرية فروة الحيوانات المذاهب الاربعة الفقهاء الأربعة

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