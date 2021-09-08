«الصحة» تبدأ ضخ 300 ألف جرعة يوميًا من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا»

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن بدء ضخ 300 ألف جرعة يوميًا من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا" في كافة مراكز تطعيمات المواطنين بدءًا من اليوم الأربعاء.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج إلى 600 ألف جرعة يوميًا، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر سيشهد انفراجة كبيرة في وفرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر، لافتًا إلى أنه بدءًا من اليوم الأربعاء.

وأعلن مجاهد عن توزيع جزء من شحنة لقاح جونسون آند جونسون، التي وصلت يوم السبت، على مراكز التطعيمات، بعد الإفراج عنها من قبل هيئة الدواء المصرية، وسيتم توزيع باقي الشحنة خلال أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه بنهاية الأسبوع الجاري ستكون وزارة الصحة قد وفرت لوزارة التعليم العالي 50% من اللقاحات المقررة لتطعيم الطلاب وهيئات التدريس وكل العاملين في الجامعات المصرية على أن ينتهي تطعيم باقي المستهدفين قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه تمت زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 657 مركزًا بدلًا من 580 مركزًا، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبًا بدلاً من 134 مكتبًا، على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه جارٍ تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط.

وناشدت المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونًا و881 ألفًا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال، ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.