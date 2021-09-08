«مونولوج الوداع» فى رابع أيام مهرجان الحرية بالإسكندرية

في رابع أيام فعالياته، تستقبل خشبة المسرح التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "الشاهد"، من إخراج إيهاب جاب، ويليه في التاسعة مساء نفس اليوم، عرض مسرحي آخر تحت عنوان "مونولوج الوداع"، من إخراج أحمد طارق.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي "دورة الراحل محمد غنيم "، وذلك بعد أن أقام مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ست دورات محلية بنجاح باهر خلال الأعوام 2016 – 2017 – 2018- 2019.

في سياق متصل، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم، لقاء مع الشاعر عماد حسن بعنوان "تجربتي مع الأغنية.. الواقع والمأمول"، يدير اللقاء الشاعر عبد المنعم سالم ، وتعقد الندوة بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية و الفنية، حيث يوفر المركز البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي و الفني للرواد المشتركين بالمركز، وحرصًا على النمو و النهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم المركز من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة و متباينة هادفة قائمة على دراسة متيقنة.

من جهة أخرر، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية فنية بمذاق أسباني، والتي تقدم العارضة منى بوركهارد .

يتضمن العرض مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

و"مني بوركهارد"، هو الاسم الفني لــ "منى محمد حسن سالم"، وهي فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب، لُقبت بـ "منى بوركهارد" نسبة إلى زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، احترفت الغناء باللغات الفرنسية والانجليزية والأسبانية، بالاضافة إلي العربية، كما احترفت أيضًا الرقص الكلاسيكي، اللاتيني والباسودوبل الأسباني، وتهدف نشر ثقافة الموسيقي الكلاسيكية الأسبانية نظرًا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية، قدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

