«الدستور» ترصد التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (صور)

أجبر ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية داخل مصر، المواطنين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بينهم فقاموا باستخدام المواد المطهرة والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وحرصوا على ترك مسافات آمنة بينهم تجنباً لحدوث إصابات بعدوى كورونا، إلى جانب الاهتمام بالتنبيه المستمر من قبل وزارة الصحة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم دخول مصر في الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

ورصدت "الدستور"، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وآرائهم حول توجهات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

قال خالد مجاهد بائع مواد مطهرة، إن المواطنين أصبحوا يتجاهلون الإجراءات الاحترازية وتجاهلوا شراء مواد التعقيم التي تقتل الفيروس وتقلل من احتمالية الإصابة، بسبب قلة أعداد المصابين بالفيروس في الأشهر الماضية، لكن بعد زيادة أعداد المصابين أصبح الأمر مختلفاً، وبدأوا يهتمون بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وأصبح الأهالي يتسابقون في شراء المواد المطهرة التي قد كانت منسية بالنسبة لهم.

التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

وأضاف أنه يشاهد الأهالي بالشوارع تهتم بارتداء الكمامات الطبية ويستخدمون الكحول بعدما شاهدوا تزايد أعداد المصابين في الأيام الأخيرة، يستكمل أن وزارة الصحة تعمل جاهدة للتصدي لفيروس كورونا بتوفير اللقاح والتنبيهات المستمرة التي تعلن في التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة.

التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

وأشار محمود حامد أحد سكان منطقة شبرا مصر، إلى أنه أهمل هو أسرته كافة الإجراءات الاحترازية بعد انخفاض أعداد المصابين ولم يعد يهتم بارتداء الكمامة أو ترك مسافة آمنة بينه وبين زبائنه أثناء عمله إلى جانب التوقف عن استخدام المواد المطهرة التي كان يستخدمها باستمرار منذ بداية انتشار الفيروس داخل مصر.

وأفاد أنه عاد إلى تطبيق الإجراءات الطبية بعد زيادة الأعداد في الأيام الأخيرة خوفاً أن يصاب بالفيروس وأن يضر أحد من أفراد أسرته، متمنياً أن يهتم جميع الأهالي بتطبيق الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا تجنباً لدخول مصر في الموجة الرابعة.