البنك التجارى الدولى-مصر CIB يحقق لقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد مشاهدين لفيديو بث مباشر

تُوّجَت جهود البنك التجاري الدولي _ مصر لتثقيف الشباب حول الشمول المالي بإنشاء فيديو على موقع يوتيوب تم بثه على القناة الرسمية للبنك، والذي حصل على لقب جينيس للأرقام القياسية العالمية من حيث عدد المشاهدين المباشر.

ويؤمن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بقدرات الشباب وأخذ يستثمر في تنميتها كوسيلة حقيقية للمساهمة الاجتماعية.

وبالنظر إلى الوضع الحالي الذي نمر به في ظل انتشار الوباء، فقد اعتبر البنك أن التدريب الافتراضي عن بعد هو أفضل وسيلة للتواصل مع الطلاب الجامعيين، خاصة في موضوع يعد من أهم الموضوعات المدرجة في خطة أعمال البلاد: الشمول المالي.

وركز البرنامج الصيفي حول الموضوع السابق ذكره، والذي تضمّن محاضرات وجلسات متعددة من وجهات نظر مختلفة، لإعطاء فكرة عامة وشاملة عن الشمول المالي، وأهمية محو الأمية المالية، والعلاقة بين الشمول المالي والتنمية الاقتصادية، والتعرُّف على المنتجات والخدمات المصرفية التي ساعدت في الشمول المالي، والعلاقة بين الاستدامة والشمول المالي. وقد تم دعم البرنامج من قبل البنك المركزي المصري والإدارة العليا للبنك التجاري الدولي. كما عرض البرنامج تنفيذًا واقعيًا للشمول المالي من خلال إصدار بطاقات ميزة والمحافظ الذكية لخريجي البرنامج.

وقد قام أكثر من 35,000 طالب من مختلف الجامعات بالتقديم على البرنامج. تم قبول حوالي 10,000 من هؤلاء الطلاب وتخرجوا، ولازال هناك المزيد من الجولات القادمة من قبل CIB لاستيعاب الطلاب الجامعيين المهتمين.

حيث تم إعداد فيديو تعليمي عن الشمول المالي وبثه مباشرةً على قناة اليوتيوب الخاصة بالبنك التجاري الدولي كتتويج لنجاح البرنامج الصيفي، والذي حصل على لقب غينيس للأرقام القياسية عن أكبر عدد مشاهدين لبث مباشر لفيديو متعلق بالشمول المالي عبر يوتيوب.