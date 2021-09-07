الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شاه شاكر: الاستيراد العشوائى أضر بشكل كبير بالصناعة الوطنية

شاه شاكر
شاه شاكر

قالت شاه شاكر رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا بمواصفات أوروبية، هو امتداد لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لضبط ملف التجارة الخارجية، موضحة أن الاستيراد العشوائى أضر بشكل كبير بالصناعة الوطنية وأدى لدخول العديد من السلع الرديئة في جميع القطاعات ما أثر في كثير من الأحيان على صحة المواطنين.

وتابعت «شاه» فى تصريح لـ«الدستور» أن الحد من الاستيراد العشوائى للسلع جاء من خلال عدد من القرارات المنظمة التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن ما أفسح المجال للمنتجات المحلية وبالتالي دوران عجلة الإنتاج.
وأكدت أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق تكامل بين ضبط الاستيراد ودخول البضائع بمواصفات محددة وبين سرعة دخول البضائع والمنتجات التي تحظى بموافقات وتدخل وفق الاشتراطات، وفي سبيل ذلك يجري تطبيق نظام الإفراح الجمركي المسبق المعروف بنظام  ACI. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن اليوم أثناء تفقده أعمال التطوير بميناء الإسكندرية، عن أنه بداية من مارس 2022 لن يسمح بدخول بضائع مستوردة إلا بمواصفات أوروبية.

شاه قرار الرئيس السيسي يحد من الاستيراد العشوائى سينعكس على الميزان التجاري علاالعلاف شاه شاكر سيدة الأعمال

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