وزير دفاع قبرص يستقبل البابا ثيودروس الثانى فى نيقوسيا

التقى صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني مع وزير دفاع قبرص خارالامبوس بيتريديس، بحضور رئيس الحرس الوطني الفريق ديموقريتوس زرفاكيس ومدير عام الوزارة السيد أندرياس لوكاس.

ورحب الوزير بالبابا البطريرك في قبرص، مؤكداً أن وجوده على جزيرة قبرص يتزامن مع عيد الأرثوذكسية العظيم غداً 8 سبتمبر، حيث تحتفل جميع أفراد قواتنا المسلحة بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم.

وأبلغ صاحب الغبطة أن وفدا من مسؤولي الحرس الوطني المتمركزين في مصر والمشاركين في المناورة المتعدد الجنسيات "النجم الساطع" سيحتفلون غدا بيوم القوات المسلحة القبرصية في الاحتفال بالقداس الإلهي الذي سيقام في كنيسة البشارة بالإسكندرية بالمقر البطريركي.

كما أشاد بيتريديس بالعمل العظيم والقيّم الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية في دعم وتعزيز مواقف قبرص والحفاظ على الوجود الأرثوذكسي في المنطقة وفي جميع أنحاء القارة الإفريقية.

من جهته أَعرب البابا ثيودروس عن امتنانه لوزير الدفاع؛ لأن حضوره المنتظم في مصر يبعث برسالة مفادها أن البحر الأبيض المتوسط ​​هو بحر السلام والمحبة.

كما أعرب عن فرحه الخاص بوجوده في قبرص، مشيرًا إلى أنه ولد في جزيرة أخرى مجاورة لقبرص، هي جزيرة كريت، قائلاً: "لم أعد أحسب عدد المرات التي أتيت فيها إلى قبرص، لأنني أشعر أنها بيتي الثاني. وأنه في كل مرة آتي، أشعر بقلبي مليء بالعواطف والسرور. ولكن أيضًا بالمسئولية تجاه الناس في إفريقيا الشاسعة حيث أعيش بوجود 54 دولة، وكذلك مدى سعادتي بلقاء القبارصة المغتربين هناك".

وقدم البابا ثيودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الروم الأرثوذكس في سائر إفريقيا إلى وزير الدفاع أيقونة قديسَيْن حديثين من بطريركية الإسكندرية، واللذان استشهدا في دير مار جرجس بمصر القديمة.