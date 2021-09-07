الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كونى على طبيعتك.. 12نصيحة تمنحك إعجاب الشريك

علامات الحب
علامات الحب

في مرحلة من حياتنا، عشنا الحب سرا، فإذا كانت لديك مشاعر تجاه شخص ما وتريد أن يبادلك نفس الاحاسيس، فهناك عدة طرق للتعبير عن إثارة إعجابه،نرصد أبرزها وفقا لموقع “momjunction"   

التحلي بالصبر: أهم شيء تفعله لجذب انتباههم هو التحلي بالصبر، و  خذ خطوة للوراء وتمهل، و كن ثابتًا وقاوم الرغبة في التعبير عن مشاعرك. 

كن على طبيعتك: لا يجب أن تبدأ في التصرف بطريقة مختلفة تمامًا،   وتجنب الوقوع ما لديك من الحب ، و لا تتظاهر بأنك شخص لست في الحياة الواقعية، و  ليست هناك حاجة لتغيير شخصيتك.

بدء محادثة: من الطبيعي أن تكون متوترًا حول شخص غير مألوف أو جديد في العلاقة، استرخ وابدأ محادثة ، وستكون موضع تقدير لك، و  يعد التحدث أمرًا ضروريًا لجعله يبدو واضحًا في البداية ، حاول بدء محادثات حول عائلتك وأصدقائك ومدرستك وكليتك. 

اللباس الذي يثير الإعجاب: يبرز الأشخاص الذين يرتدون ملابس جيدة وحسن الترتيب  لذا حاولي أن تبدوي جذابة وارتدي ملابس  ملفتة للنظر .

ضع بعض التلميحات: ألق بعض التلميحات واعمل على بناء عامل العواطف والحب والثقة، و لا تبالغ في التعبير عن نفسك، ربما يمكنك إجراء محادثة عامة أو بارعة لمشاركة بعض المعلومات عن نفسك.

ابق على اتصال: من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية: إن قضاء الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي والرد على نصوصهم ومنشوراتهم هو أفضل طريقة لإعلامهم بأنك مهتم.

لا تذكر من يعجب بك قديما: إذا كان لديك إعجاب بزميل في المكتب أو صديق جامعي وتريد رد فعل إيجابي ، فلا تذكر شريكك السابق أو الانفصال أبدًا في محادثتك. 

امدح من يعجبك: هناك أشياء لتقولها للشخص الذي تحبه ، والثناء عليه جيدًا هو أفضل ما يمكنك الحصول عليه والحفاظ على انتباهه، و  هذا الشخص الذي تراقبه سيقدر ويستمتع بسماع تحياتك.  احترم الحدود: لا تضغط على الشخص الذي تحبه لأن احترام حدود الشخص الذي تحبه أمر بالغ الأهمية. 

قضاء بعض الوقت معا: قضاء وقت ممتع مع الحب الجديد الخاص بك هو أفضل وسيلة لضمان الخاص بك العلاقة لا تزال سليمة.

التباهي بصفاتك: بدلاً من التباهي بنفسك ، أظهر ما تجيده حقًا، و  يجب أن يبحث اهتمامك بالحب عن الصفات الصحيحة فيك. 

رائحة رائعة: العطر الرائع يمكن أن يجذب دائما الرومانسية وهو ممتاز لتحديد الحالة المزاجية،  في كل مرة تمشي فيها ، يجب أن تترك رائحة جامحة ورومانسية ومنعشة في الهواء. 

حافظ على الغموض: جرعة صحية من الغموض في علاقة على وشك الحدوث ليست فكرة سيئة، لقد قابلت شخصًا جديدًا ، ويجب أن تكون مليئًا بالإثارة والرغبة والمكائد. ومع ذلك ، نقترح أن تأخذ الأمر بطيئًا ولا تفصح عن كل شيء عنك مرة واحدة. 

مرحلة ما من حياتنا الحب سري ا مشاعر مشاعر تجاه شخص ما عدة طرق للتعبير عن مشاعرك

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وائل لطفي

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