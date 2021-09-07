الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ضخمة من بروناي

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل ناقلة الغاز المسال (AMADI) والتى ترفع علم بروناى ويبلغ طولها 288 مترًا وبعرض 44 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة عملية دخولها وتراكمها على الرصيف الخاص بمحطة إسالة الغاز باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان مع مراعاة تطبيق كل إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع هذه النوعية من السفن.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بالمنطقة.

جدير بالذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط، وتعد الشحنة التى ستنقلها ناقلة الغاز المسال (AMADI) هي الشحنة رقم (23) بعد استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.

قال اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إنه فى إطار استمرار تفعيل وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري وتنشيط نقل البضائع نهريًا، وغادر ميناء دمياط 10 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى رحلة استهدفت نقل حوالي 3000 طن قمح من صوامع ميناء دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل وهو ما يعادل حمولة 60 عربة نقل بالمقطورة.

وكان رئيس الهيئة وجه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد، وأضاف أن نقل البضائع بصفة عامة عن طريق نهر النيل يعد أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفة، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.

ميناء دمياط حاويات وبضائع عامة دمياط بروناي محافظة دمياط

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