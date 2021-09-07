الإمارات تسجل 952 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 314.683 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 725.192 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2.050 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.269 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 715.104 حالة.

جرعات لقاح كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس، عن تقديم 28.837 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 18.455.348 جرعة، بمعدل توزيع 186.60 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

تخفيض سعر فحص "كوفيد - 19"

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري «PCR» في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة ليصبح سعره 50 درهمًا مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوصات على المجتمع وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من 31/8/2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقًا للضوابط المحددة.