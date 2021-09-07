المغرب يختار حكومته الجديدة غدا

يتوجه المغاربة صباح غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية، لاختيار حكومة جديدة لخمس سنوات مقبلة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا، من أصل نحو 36 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الرجال المسجلين (9,455 مليون)، أما النساء فتبلغ (8,054 مليون).

ويشارك في الانتخابات 31 حزبا سياسيا. وكان حزب (العدالة والتنمية) قد ترأس الائتلاف الحكومي لولايتين بعد فوزه في انتخابات 2011 و2016، حيث فاز بـ 125 مقعدا من أصل 395 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتتألف الحكومة المغربية الحالية من 5 أحزاب هي "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا) بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎

وتضم أحزاب المعارضة أحزاب: الأصالة والمعاصرة (102 نائب) والاستقلال (46 نائبا) والتقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب تحالف اليسار (نائبان)‪.

وحصل حزب (الأصالة والمعاصرة) على المركز الثاني في الانتخابات التشريعية لعام 2016، بعد حصوله على 102 مقعد في البرلمان.

وتشهد هذه الانتخابات منافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي الحالى ) و"التجمع الوطني للأحرار" الذي يقوده وزير الفلاحة عزيز أخنوش، الطامح إلى كسر هيمنة الأول على المشهد السياسي لولايتين متتاليتين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 1704 قوائم، تتنافس بالانتخابات المرتقبة، تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 مرشحا عن كل مقعد.

وأضافت الدخلية المغربية - في بيانها - أن ترشيحات النساء المسجلة في انتخاب أعضاء مجلس النواب، بلغت في المجموع ألفين و329 ترشيحا، أي بنسبة 34.17 بالمئة من العدد الإجمالي للمرشحين، مشيرة إلى 97 قائمة جماعية يتقدمها العنصر النسوي.

وتجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نظامين، هما: نظام القوائم في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أن أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، لديها مرشحين في جميع الدوائر المحلية والجهوية، يليهم حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بفارق دائرة واحدة.

وجاءت تغطية الحزب الاشتراكي الموحد بمرشحين أكبر من تحالف اليسار بـ6 دوائر، حيث غطت 69 دائرة واكتفى اليسار ” بـ63 دائرة. وتعادلا فى ترشيحات الانتخابات الجهوية ب 10 دوائر لكل منهما.

ولفتت وزارة الداخلية المغربية إلى أن 69 % من المرشحين الجماعيين في الانتخابات السابقة (2016) تقدموا لانتخابات التي ستجرى غدا، بنسبة 16% منهم ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، و13% لحزب الأصالة والمعاصرة، و12 % للاستقلال، ثم الاتحاد الاشتراكي بـ8 %، فيما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثامنة بـ5.5 %.