الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى الشامية بساحل سليم بأسيوط يحتفلون بعودة الطفل المختطف

أسامة عزت
أسامة عزت

قالت نيفين عزت يوسف عمة الطفل أمير نادي عزت يوسف الذي تم اختطافه بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بأسيوط في يوم السبت تمام الساعة الثامنة والنصف مساء وكان يلهو الطفل أمال المنزل وبرفقته بعض أصدقائه وفوجئ الجميع بقيام شخصين ملثمين ومسلحين يستقلان دراجة نارية حاولا اختطاف الطفل ولكنهم لم يتمكنا من سحبه من يديه فقاما باقتياده من قدميه وعند محاولة الجيران اللحاق بهم مستقلين دراجة نارية قام الملثمون بإطلاق أعيرة نارية صوبهم وفروا هاربين.

 

وأوضحت عمة الطفل أنه تم الاتصال بهم من الخاطفين وطلب فدية قدرها 200 ألف جنيه وفي يوم الإثنين الساعة 5 صباحاً فوجئنا بإدارة مديرية أمن أسيوط بإخطارنا بأنه تم تحرير الطفل من الخاطفين وهو موجود بقسم شرطة ساحل سليم.

 

وأضافت نيفين أن أهالي القرية مسلمين ومسيحيين تكاتفوا جميعاً حولنا وشاركونا أوجاعنا ولحظات القلق والتوتر أثناء اختطاف الطفل واليوم هم يشاركونا فرحتنا بعودة أمير حيث تعلوا الزغاريد من منزلنا لتشارك جميع أهالي القرية فرحة عودة أمير.

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وقال أسامة عزت يوسف عم الطفل أمير إن واقعة اختطاف أمير هو أمر غريب في قرية صغيرة كقرية الشامية في ظل وضع مستقر للدولة المصرية والاستقرار الأمني حيث فوجئنا باختطاف الطفل أثناء ما كان يلهو مع شقيقه وأخر صديقه.

 

وأوضح أسامة قطاع وزارة الداخلية أصبح يعتمد الأن علي أجهزة وأساليب حديثة جداً لكشف ومحاربة الجريمة وهذا كان واضحاً في كيفية التعامل مع قضية أمير وسرعة ضبط الجناة وعودة الطفل مرة أخرى.

 

وأشار أسامة إلى أنهم أسرة مسالمة ومستقرة وليس لديها أي خصومة من أي نوع وكان حدوث الأمر مخيف ومرت علينا ساعات صعبة ومتعبة جداً.

 

وأوضح أسامة أننا كنا ندعو الله أن يعود الطفل مرة أخرى إلي أسرته سليما معافى والحمد لله رجال الأمن استطاعوا تحقيق حلمنا.

 

وقال عم الطفل نشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وجميع المواطنين الذين تعاطفوا معنا وساعدونا وساندونا حتى عودة الفرحة والبسمة إلي منازلنا مرة أخرى.

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تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من المدعو نادي عزت يوسف نجار ومُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز أنه أثناء لهو نجله أمير طفل 6 سنوات أمام منزله بذات الناحية فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" باختطاف نجله وهروبهما.

 

وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن المركزي والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.

 

وقد توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامي وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز، وقاموا بالإتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه.

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ومن خلال تكثيف التحريات والإعتماد على الإمكانيات الفنية ، ومصادر جمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم 3 أشخاص إثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ، وعلى الفور تعاملت القوات مع مصدر النيران والذى أسفر عنه مصرع العنصر الإجرامى الخطر (أ ك ع) وبيده بندقية آلية وبها الخزينة الخاصة بها ، و2 خزينة إضافية مملوئتين بالذخيرة ، وسلاح أبيض وأمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار وتحرير الطفل المختطف سالماً الأمر الذى لاقى إستحسان جميع أهالى القرية.

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الفيديو

https://fb.watch/7SiBSv6tr4/

 

https://fb.watch/7SiDxC9ZO6/

اختطاف اسيوط المركزى الاثنين النصف مصري دراجة نارية الرئيس السيسي مديرية أمن مسيحيين استقرار وزارة الداخلية يشاركون معلومات مركز شرطة مصرية المعلومات الدولة المصرية

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وائل لطفي

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