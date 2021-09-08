«كريمات الموت».. أمراض يسببها مرهم كورتيزون لعلاج تسلخات الأطفال

خطر كبير يداهم صحة الأطفال حديثي الولادة ، تتعالي صرخاتهم دون اكتشاف ما بهم من الأم ، خاصة عند استخدام منتج غير مناسب لعلاج العارض، وقد حذرت مؤخرًا هيئة الدواء الأمهات من الوقوع في الفخ، والاستخدام الموضعي للكريمات التي تحتوي على «الكورتيزون» بغرض علاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال، لما قد يسببه من خطورة بالغة.



في هذا التحقيق تستعرض "الدستور" رأى بعض الأمهات اللاتى استخدمت كورتيزون في علاج التهاب حفاضي وحدثت نتيجه غير مرضية عاني منها صغارهن .



البداية مع " اسراء" فقالت، لـ "الدستور": لا يصح استخدام كريمات تحتوي علي نسب عالية من الكورتيزون لمعالجة التسلخات والالتهاب الحفاضي ، لما لها من تأثرات بالغة علي صحة الأطفال ،موضحة إن ابنتها الرضيعة "نورهان" التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط، كانت تعاني من تسلخات نتيجة تسرب البول من البامبرز، فاشترت كريم "كيناكومب " لعلاج التسلخات.



وتابعت،: مر أسبوعًا كاملًا على استخدام الكريم لكن لم يجدي في علاج التسلخات وكانت تتعالي صرخات ابنتها من الألم، فقررت الذهاب بها إلي طبيب فأمر بعدم استخدام الكريم واللجوء إلى المنتجات الطبيعية مثل زينك اوليف.



واختتمت اسراء ، حديثها للدستور بأن استخدام زينك اوليف كان له دورا فعالا في علاج التسلخات عكس كيناكومب الذى لم يجدي نفعًا، داعية الأمهات للاهتمام بصحة أطفالهن، و ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي منتج لتجنب الاثار الجانبية .



لم تكن "اسراء" الأم الوحيدة التي عانت من استخدام منتجات وكريمات تحتوي على نسب من الكورتيزون في علاج صغيرها من الالتهاب الحفاضي، فقد عانت " شيماء" من الأمر عندما ظهرت بعض الالتهابات على طفلتها ذات الاربع أشهر، نتيجة احكام البامبرز بشكل غير عادي ، لجأت إلى محرك البحث لمعرفة نوع جيد من المراهم والكريمات المستخدمة في علاج تلك الفطريات وبالفعل قررت شراء "ديرموفيت" .



وتابعت كان لاستخدام مرهم "دريموفت" آثار جانبية وخيمة على صحة طفلتها ، أدى إلي ترقق الجلد وتشققه، وحكة وتهيج موضعي، ومن ثم قررت استشارة متخصص في طب الأطفال فنصحها بعدم استخدامه.

واختتمت شيماء، حديثها للدستور بأنها تستخدم زينك اوليف في حالات إصابة ابنتها بالتهابات شديدة ، كما تستخدم"بيبي كريم " بعد تغير كل حفاضة تجنبا للإصابة بالفطريات ، وطالبت بضرورة قيام توعية الأمهات.

وحذر أمير تادروس ، صاحب جروب خدمات طبية ب 6 أكتوبر، من الاستخدام الموضعي للكريمات التي تحتوي علي نسب من الكورتيزون علي جلد الأطفال خاصة حديثي الولادة لمعالجة التسلخات وغيرها من الالتهابات، موضحًا أن الكورتيزون قد يسبب أضرارا تصيب جلد الطفل، ولا يعالج الفطر المسبب الرئيسي للتسلخات الناتجة من الحفاضات.

وتابع: الكريمات أو المراهم التي تحتوي على نسبة من الكورتيزون لها آثار جانبية وأضرار جسيمة علي صحة الطفل قد يسبب الإصابة بالحساسية ، زيادة لزوجة الدم ، الإصابة بالسكر نتيجة امتصاص الجلد له، ظهور بقع بيضاء على جلد الطفل ، الشعيرات الدموية تكون أكثر وضوحًا، ولا سيما ضرره البارز في احتباس السوائل، وانتفاخ في المنطقة كما يؤثر بشكل كبير على نسبة الكالسيوم في الجسم.



واختتم أمير تادروس، حديثه للدستور أبن هناك منتجات طبيعية بديلة للكورتيزون أكثر آمانًا علي صحة الأطفال لعلاج الالتهاب الحفاضي، تتمثل في سودو كريم، سانوسان، ميكس راش، زينك أوليف، ديستين.