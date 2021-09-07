انتهاكات الاحتلال مستمرة.. حملة اعتقالات موسعة واقتحام للأقصى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الإثنين، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع دعوات للمستوطنين باقتحامه في الأعياد اليهودية، واعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم أطفال خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عدة محافظات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا قرب قرية دير أبو ضعيف الرابطة بقرى شرق جنين، وشرعت بتفتيش المركبات، كما استدعت والد الأسير أيهم كممجي وشقيقه من قرية كفردان غرب جنين، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، ونشرت فرقة مشاة في سهل قرية بئر الباشا جنوب جنين.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

واقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ووفقا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نفذ الاحتلال ومستوطنوه 23 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر أغسطس الماضى.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين، قد دعا أبناء الشعب الفلسطينى لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه، لتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه والاعتداء عليه.

وجاءت تصريحات المفتي العام ردا على دعوات منظمات "الهيكل" المزعوم وأتباعها للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للأقصى.

اعتقال 9 مواطنين من رام الله وجنين والخليل وطوباس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من محافظات رام الله والبيرة وجنين والخليل وطوباس.

وفي بيت لحم، استولت قوات الاحتلال، على تسجيلات كاميرات مراقبة من منزل المواطن إبراهيم خليل المعطي في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل القياديين زيد بسيسو، وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الأسرى ونقلهم إلى جهات غير معلومة.