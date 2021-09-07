الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تكشف خريطة السائحين العرب خلال موسم الصيف الحالى

زيادة بحركة السائحين
زيادة بحركة السائحين العرب على مصر

قال محمد ثروث، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة سابقًا، إن السياحة العربية شهدت ازدهارًا خلال موسم الصيف الحالي، موضحًا أن السائحين الإماراتين انجذبوا إلى الساحل الشمالي، أما السائحين من المملكة العربية السعودية فتدفقوا على القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

وأضاف أن السوق العربي من الأسواق المهمة للسياحة المصرية، حيث يمثل نحو 20% من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من دول الخليج، كما أن السائح العربي يتميز عن السائح الأوربي بأنه أكثر إنفاقًا، بالإضافة إلى أن المدة التي يقضيها السائح العربي أكثر من مدة إجازة السائح الأوربي.

وأشار إلى أن غلق العديد من الدول الأوربية أبوابها وعدم إتاحة السفر؛ بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا جعلت السائحين العرب يقصدوا المقاصد السياحية المصرية، كما أن قرب المسافة يجعل المقصد المصري الخيار الأفضل لهم خاصة أنهم يعشقون مصر، لافتًا إلى أن قرار دولة الكويت باستئناف الحركة الجوية مع مصر سيضيف إلى الحركة السياحية الوافدة، وخاصة أن الكويت تأتي في المرتبة الثالثة بعد السعودية والإمارات تصدرًا للحركة السياحية العربية الوافدة إلى المقاصد المصرية.

وفي ذات السياق، كثفت وزارة السياحجة والآثار من حملتها الترويجية التي أطلقتها للسوق العربي خلال الفترة الماضية، حيث قامت الوزارة بإطلاق حملات إعلانية ديجيتال بالدول العربية على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز لزيادة الحركة الوافدة من الدول العربية، وقد أطلقت حملتها على كبرى محركات البحث google،  بالإضافة إلى  كبرى منصات البحث والحجز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Wego، باستخدام محتوي إعلانى جذاب، تم إنتاجه خصيصًا للسوق العربي، والذي قد تضمن أفلام قصيرة ومحتوى مكتوب، وإعلانات مصورة.

كما أطلقت «هاشتجات» للحملة  حت شعار «مصربتناديك»، «أجازة تكفي مصر»، «سافرمصر»،لجذب السائحين العرب. 

المملكة العربية السعودية الساحل الشمالى الدول العربية مواقع التواصل الاجتماعي شرم الشيخ والغردقة google موسم الصيف

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