إحالة المتهمين بسحل شاب أثناء سرقة حقيبته بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام ، الاثنين بإحالة المتهمين بسحل شاب أثناء سرقة حقيبته بالسلام، وتسببوا في إصابته بجروح متفرقة لمحكمة الجنايات.

وذكر أن المتهمين تامر.م ، عبدالله.ح عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في نشل حقائب المواطنين، واقروا بأنهم قاموا بنشل حقيبة شاب وسحله، كما أقروا بإرتكابهم العديد من وقائع السرقة بمحيط مدينة السلام والمرج.

بداية الواقعة كانت بورد بلاغ من مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطلين بنشل حقيبة شاب وسحله وإصابته بجروح نافذة فى مختلف أنحاء جسده بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة كما أقروا بأنهم وراء سرقة العديد من المواطنين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول

استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة



نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.