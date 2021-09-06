الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء الكشف على المرضى ضمن «حياة كريمة» بمستشفيات جامعة بني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، الاثنين، مبادرة "عينيك فى عينينا" التى تقوم بها جامعة بني سويف في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف الكشف المبكر وعلاج مسببات العمى، والكشف والعلاج  وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بناءً على توجيهات د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وبإشراف الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف بالمبادرة الرئاسية لحياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقا من المشاركة المجتمعية لفئات الشعب المصري.

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الكشف على المرضى

حيث تم إجراء الكشف الطبي على العديد من المرضي داخل المركز الطبي التخصصي والمحولين من قري ونجوع محافظة بني سويف، كما يوجد تخصصات العظام و جراحة المخ والأعصاب أيضا ضمن المبادرة الرئاسية.

وشهد المركز إقبالاً كبيرًا من المواطنين علي هذه المبادرة والتوافد علي المركز الطبي، وتوفير الكشف الطبي علي هؤلاء المرضي وتوفير العلاج وإجراء العمليات الجراحية لهم وإنها ستتم بالمجان داخل مستشفيات جامعة بني سويف وأن المستشفي علي استعداد تام لاستقبال اي حالات لهذه المبادرة وتوفير الأطقم الطبية للكشف عليهم وإجراء العمليات علي أيدي أساتذة كلية طب بني سويف في أسرع وقت.

بني سويف مستشفيات رئيس جامعة بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمه العمليات الجراحية

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