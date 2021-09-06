حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته 2 كيلو شابو بقيمة 2.5 مليون فى سوهاج

قررت النيابة العامة بمركز البلينا، حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الشابو المخدر وزنت ما يقرب من 2 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالى زاد علي 130 ألف جنيه، وذلك بقصد الإتجار، حيث قدرت القيمة التسويق للمخدر المضبوط طبقا لسعر السوق حوالى 2 مليون ونصف المليون جنيه تقريبا.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بدائرة مركز شرطة البلينا، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو، بإجمالى 2 كيلو، وذلك قبل ترويجها على العملاء.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" قد تلقت معلومات مفادها قيام 4 أشخاص يقيمون دائرة مركز البلينا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ترويج المواد المخدرة، وخاصة مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط عناصر التشكيل بدائرة مركز البلينا وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر الشابو و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى ما يزيد علي 130 ألف جنيه وذلك قبل ترويجها على العملاء بدائرة المركز وقدرت القيمة التسويقية للمخدر المضبوط 2 مليون ونصف المليون جنيه.

وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.